Правительство Франции поддержало заявку альпийских регионов страны на проведение Игр-2030

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что французское правительство поддержало заявку двух альпийских регионов страны на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.

«Французское правительство поддерживает эту заявку, но при этом чётко осознаёт, что её инициаторами являются прежде всего два региона и спортивное движение», — цитирует Удеа-Кастеру «Франс Пресс».

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Как сообщает Inside the Games, российские спортсмены выступят на Азиатских играх 2023 года в нейтральном статусе. Отмечается, что участие в данном турнире поможет россиянам и белорусам в перспективе пройти квалификацию на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что если российские спортсмены не будут допущены к Олимпийским играм, то олимпийское движение можно хоронить.