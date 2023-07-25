Правительство Франции поддержало заявку альпийских регионов страны на проведение Игр-2030
- AFP
- © Bertrand GUAY
«Французское правительство поддерживает эту заявку, но при этом чётко осознаёт, что её инициаторами являются прежде всего два региона и спортивное движение», — цитирует Удеа-Кастеру «Франс Пресс».
28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.
Как сообщает Inside the Games, российские спортсмены выступят на Азиатских играх 2023 года в нейтральном статусе. Отмечается, что участие в данном турнире поможет россиянам и белорусам в перспективе пройти квалификацию на Олимпийские игры — 2024 в Париже.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что если российские спортсмены не будут допущены к Олимпийским играм, то олимпийское движение можно хоронить.