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Тасоев стал победителем этапа Большого шлема в Баку

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Российский дзюдоист Инал Тасоев, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, выиграл этап Большого шлема в Баку (Азербайджан).

В финальном поединке россиянин одолел серебряного призёра Олимпийских игр 2020 года, чемпиона мира и Европы грузинца Гурама Тушишвили.

20 сентября Тасоев получил золотую медаль чемпионата мира в Дохе после пересмотра итогов финала. Международная федерация дзюдо пересмотрела результаты финального поединка чемпионата мира в категории свыше 100 кг, в котором Тасоев уступил французу Тедди Ринеру.

Ранее стало известно, что дзюдоист Матвей Каниковский завоевал серебро в весовой категории до 100 кг на турнире Большого шлема в Баку.

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