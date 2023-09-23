Махмадбеков рассказал о плохом самочувствии на этапе Большого шлема по дзюдо в Баку

Россиянин Махмадбек Махмадбеков признался, что этап Большого шлема по дзюдо 2023 года в Баку стал для него одним из самых сложных турниров в карьере.

«Я просто опустошён. Это был один из самых тяжёлых турниров в карьере. Сегодня ужасно себя чувствовал. Всегда быть на коне не получится, бывают и спады, и взлёты. Но обещаю — в следующий раз я докажу, что способен на большее», — цитирует Махмадбекова ТАСС.

Махмадбеков завоевал бронзу на этапе Большого шлема в Баку. 23-летний россиянин в борьбе за бронзу в весовой категории до 73 кг одержал победу над своим соотечественником Данилом Лаврентьевым.

Этап Большого шлема в Баку завершится 24 сентября.

По решению исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) россияне и белорусы участвуют в турнире в статусе нейтральных спортсменов.

Ранее российский дзюдоист Рамазан Абдулаев завоевал золотую медаль на этапе Большого шлема в Баку.