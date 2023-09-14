«Вопросов больше, чем ответов»: Крамник вслед за Карлсеном усомнился в честности игры американского шахматиста Ниманна

Владимир Крамник провёл партию с Хансом Ниманном на одном из онлайн-турниров и счёл странной его манеру игры. По словам 14-го чемпиона мира, американский гроссмейстер задумывается над ходом в ситуациях, которые того не требуют, и наоборот, быстро переставляет фигуры тогда, когда следовало бы лучше осмыслить позицию. Он не обвинил 20-летнего коллегу в мошенничестве напрямую, но призвал задуматься об этих его особенностях. Скандально известный оппонент в свою очередь пригласил россиянина провести совместный сбор, чтобы тот лично убедился в его шахматных способностях.

История о жульничестве американского гроссмейстера Ханса Ниманна, распространившаяся около года назад, получила новый поворот. Владимир Крамник недавно случайно оказался соперником 20-летнего шахматиста на онлайн-турнире, организованном одним из самых популярных сайтов в мире — Chess.com (заблокирован на территории России), и счёл его игру довольно подозрительной.

По словам Крамника, до определённого момента противник, игравший чёрными, вёл партию абсолютно правильно, с классическим подходом, что позволило ему заработать более выгодную позицию. А затем Ханс начал совершать довольно странные ходы, которые оказались непонятны титулованному шахматисту. Сильнее всего его насторожил необычный хронометраж принятия решений американцем.

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«Человек думает, когда вроде не о чем думать, и быстро играет, когда как раз стоило бы подумать», — отметил 14-й чемпион мира.

Он признался, что по окончании партии был обескуражен и не знал, что думать. Поэтому решил более детально изучить другие партии Ниманна, в которых также обнаружил аналогичные странности.

«Чем-то напоминает Джекила и Хайда — как будто разные люди играют. Большую часть партии играет прекрасный шахматист — очень грамотный и тактику блестяще видит. Могу кучу привести примеров, когда за несколько секунд он находит прекрасную тактику и позиционно блестяще может сыграть. А вот какое-то количество партий — не такое маленькое, чтобы их считать математической погрешностью, — вообще играет шахматист уровня кандидата в мастера», — поделился своими размышлениями Крамник в видео, опубликованном на YouTube-канале Levitov Chess.

Помимо этого, он проанализировал и сравнил статистику игры нескольких именитых гроссмейстеров, в частности разобрался, каков процент партий с точностью игры ниже 80 по оценке компьютера.

«Я взял 200 последних блицпартий Карлсена, Накамуры, мои (на всякий случай, просто из интереса) и Ниманна. У Карлсена 9 из 200, у меня 14 из 200, у Накамуры 15 из 200, у Ниманна 45 из 200. То есть, по сути, каждую пятую партию он играет на уровне кандидата в мастера. Но при этом количество партий за 90% у него очень близкое. Показатель [по отношению] ко мне, например, чуть-чуть меньше, но примерно одинаковый», — рассказал Владимир.

Он напрямую не обвинил Ниманна в жульничестве и подчеркнул, что эти сомнения относительно игры американца — лишь размышления.

«Вот такой интересный шахматист, такое явление современных шахмат. Ну давайте смотреть, я не знаю. У меня нет ещё каких-то конкретных выводов. Всё это безумно странно, всё это безумно неоднозначно, но всякое бывает, может быть что угодно. Но надо признать, что это интересное явление, и хотелось бы, конечно, посмотреть его в деле, уже в турнирах офлайн, как он играет. Ощущение, что этот человек может играть и на уровне [рейтинга ФИДЕ] 2400, и на 2800. Или где-то посередине, может быть, его реальная сила. В общем, вопросов больше, чем ответов», — резюмировал своё исследование Крамник.

Как известно, ранее Магнус Карлсен также заподозрил Ниманна в жульничестве во время матча с ним на Grand Chess Tour в Сент-Луисе, который норвежец неожиданно проиграл. Впоследствии он демонстративно отказался от встречи с Хансом во время онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup. После инцидента администрация сайта Chess.com организовала масштабную проверку партий Ниманна, по результатам которой были обнаружены признаки мошенничества в более чем сотне его игр до 2020 года. Что касается последующего периода, аналитики не нашли подтверждений нарушения правил, хотя ряд игр и вызвал их подозрение, в том числе та самая выигранная у Карлсена партия в Сент-Луисе.

Американец, к слову, признал, что жульничал в далёкой молодости, но давно прекратил этим заниматься. Чтобы спасти свою репутацию, он даже подал на норвежца в суд, но до реального разбирательства дело не дошло — гроссмейстеры урегулировали претензии друг к другу и выразили готовность вновь сойтись за доской. Chess.com, в свою очередь, восстановил Ниманна в правах на участие в онлайн-турнирах.

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Новое подозрение, высказанное Крамником, не настолько возмутило американца, как обвинения со стороны Карлсена. Ниманн записал видеообращение к коллеге, в котором прежде всего назвал себя большим поклонником российского шахматиста и заявил, что равнялся на него в течение очень долгого времени. Ханс пригласил Владимира провести совместный сбор, чтобы тот смог лично убедиться в его шахматных способностях. 20-летний гроссмейстер даже выразил готовность финансово отблагодарить Крамника за то время, что он потратит на общение.

«Возможно, решением этой проблемы станет персональный тренировочный сбор, на котором вы имели бы возможность оценить мою игру в шахматы на более глубоком уровне. Буду рад провести его на ваше усмотрение: играть партии, разбирать позиции. Так вы бы получили более детальное представление о моём интересном стиле, о котором так много говорили», — заявил Ниманн.

Крамник пока никак не отреагировал на предложение американца.

По мнению гроссмейстера Сергея Шипова, несмотря на все усилия, Ниманну сложно будет избавиться от репутации жулика, зато зарабатывать на шахматах он «будет хорошо всегда».

«Ситуация абсолютно понятная и неприятная. Сложился прецедент: даже если шахматист абсолютно уверен в том, что его соперник жульничает, говорить об этом прямо нельзя. Играть против таких людей не хочется, сделать ничего с этим нельзя, оттого и происходят такие ситуации, как у Крамника и Ниманна. Я думаю, что жульничества в шахматах станет больше. Я не так подробно изучал творчество Ниманна, как Карлсен, но это хороший гроссмейстер. Иногда он играет божественно, но однозначно никакого чемпионского потенциала в нём нет», — заявил специалист ТАСС.