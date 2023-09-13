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Крамник о Ниманне: чем-то напоминает Джекила и Хайда

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Российский шахматист Владимир Крамник сравнил американского гроссмейстера Ханса Ниманна с персонажем из истории Джекила и Хайда.
Крамник о Ниманне: чем-то напоминает Джекила и Хайда
  • РИА Новости

«Чем-то напоминает Джекила и Хайда — как будто разные люди играют. Большую часть партии играет прекрасный шахматист, очень грамотный и тактику блестяще видит. А вот какое-то количество партий вообще играет шахматист уровня кандидата в мастера. Ощущение, что этот человек может и играть на уровне 2400 и на 2800», — цитирует Крамника YouTube-канал Levitov Chess.

Россиянин играл онлайн-матч с американцем Ниманном 2 сентября и подставился под мат — соперник в ответ сдался. После матча Крамник объяснил, что не хотел продолжать матч из-за странностей в игре американца. Российский шахматист объяснил своё согласие на мини-матч интересом к американскому гроссмейстеру. По словам Владимира, Ханс долго для блица обдумывал лёгкие ходы, а вот сложные делал за считаные секунды.

Норвежский шахматист Магнус Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве. В сентябре 2022 года норвежец не стал доигрывать этап онлайн-турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от американца в третьем туре. Он намекнул на нечестную игру Ниманна, который в детстве использовал подсказки компьютера.

Ранее Ниманн и Карлсен урегулировали судебный спор после скандала по поводу жульничества.

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