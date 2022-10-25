Карлсен впервые прокомментировал скандальную ситуацию с Ниманном

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен впервые прокомментировал новость о том, что американец Ханс Ниманн подал на него жалобу в суд.

«Я всё равно сосредоточен на шахматах. И это не будет использоваться в качестве оправдания, как бы ни складывались дела», — цитирует Карлсена NRK.

Адвокаты Ниманна обратились в окружной суд штата Миссури (США) с иском на Карлсена. 19-летний американец в Twitter опубликовал соответствующее заявление. Шахматист за нанесённый репутационный ущерб требует $100 млн.

Напомним, что Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве. В сентябре норвежец не стал доигрывать этап онлайн-турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от американца в третьем туре. Он намекнул на нечестную игру Ниманна, который в детстве использовал подсказки компьютера.

Ранее сообщалось, что Ниманну сломали короля во время партии.