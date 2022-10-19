Обвинённому в читерстве шахматисту Ниманну сломали короля во время партии

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн стал жертвой поведения своего соотечественника Сэма Севяна во время их партии на чемпионате США.

Сэм схватил короля Ханса, пока тот размышлял над следующим ходом. Севян какое‑то время держал чёрного короля в руках и даже сломал на нём крест, прежде чем вернуть его на доску. Ниманн обратился к судье, но тот не знал, какие следует предпринять меры в данной ситуации.

Игра завершилась победой Ханса.

Напомним, что норвежский шахматист Магнус Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве. В сентябре норвежец не стал доигрывать этап онлайн-турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от американца в третьем туре. Он намекнул на нечестную игру Ниманна, который в детстве использовал подсказки компьютера.

Ранее обвинённый в жульничестве американский шахматист Ханс Ниманн пообещал показать свою лучшую игру.