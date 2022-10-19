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Обвинённому в читерстве шахматисту Ниманну сломали короля во время партии

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Американский гроссмейстер Ханс Ниманн стал жертвой поведения своего соотечественника Сэма Севяна во время их партии на чемпионате США.
Обвинённому в читерстве шахматисту Ниманну сломали короля во время партии
  • Legion-Media

Сэм схватил короля Ханса, пока тот размышлял над следующим ходом. Севян какое‑то время держал чёрного короля в руках и даже сломал на нём крест, прежде чем вернуть его на доску. Ниманн обратился к судье, но тот не знал, какие следует предпринять меры в данной ситуации.

Игра завершилась победой Ханса.

Напомним, что норвежский шахматист Магнус Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве. В сентябре норвежец не стал доигрывать этап онлайн-турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от американца в третьем туре. Он намекнул на нечестную игру Ниманна, который в детстве использовал подсказки компьютера.

Ранее обвинённый в жульничестве американский шахматист Ханс Ниманн пообещал показать свою лучшую игру.

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