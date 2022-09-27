Карлсен обвинил Ниманна в читерстве

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен обвинил американского гроссмейстера Ханса Ниманна в жульничестве.

«Я знаю, что мои действия расстроили многих в шахматном сообществе. Я разочарован. Я хочу играть в шахматы. Я хочу продолжать играть в шахматы на самом высоком уровне в лучших турнирах. Я считаю, что жульничество в шахматах — это большая проблема и угроза игре», — написал Карлсен в Twitter.

По его словам, он не хочет играть против людей, которые неоднократно жульничали в прошлом, потому что не знает, на что они способны в будущем.

«Я считаю, что Ниманн обманывал больше, чем он публично признал. Его прогресс был необычным, по ходу нашей игры на Sinquefield Cup у меня сложилось впечатление, что он не был напряжён и даже полностью не концентрировался на игре в критических позициях, обыгрывая меня чёрными так, как, я думаю, только горстка игроков может сделать. Эта игра помогла изменить мою точку зрения», — добавил Карлсен.

Карлсен не стал доигрывать этап онлайн-турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от Ниманна в третьем туре. Норвежец намекнул на нечестную игру американца, который в детстве использовал подсказки компьютера.

19-летний американец прервал беспроигрышную серию чемпиона мира из 53 партий.

Ранее президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался об инциденте с участием Карлсена и Ниманна.