Ниманн подал в суд на Карлсена и требует $100 млн компенсации

Американский шахматист Ханс Ниманн сообщил, что будет добиваться денежной компенсации от действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Адвокаты Ниманна обратились в окружной суд штата Миссури (США) с иском на Карлсена. 19-летний американец в Twitter опубликовал соответствующее заявление. Шахматист за нанесённый репутационный ущерб требует $100 млн.

Уточняется, что в качестве ответчиков, помимо Карлсена, также указаны компания норвежца Play Magnus Group, веб-сайт chess.com и его глава Дэнни Ренш, а также американский шахматист Хикару Накамура, который обвинял Ниманна в читерстве.

Напомним, что Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве. В сентябре норвежец не стал доигрывать этап онлайн-турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от американца в третьем туре. Он намекнул на нечестную игру Ниманна, который в детстве использовал подсказки компьютера.

Ранее сообщалось, что Ниманну сломали короля во время партии.