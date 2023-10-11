Не в Mercedes дело: 30 лет назад на ЧМ в Штутгарте Привалова обогнала Диверс в эстафете, а Чен уступила Бирюковой

На текущей неделе в России отмечают 135-летие отечественной лёгкой атлетики. Так получилось, что оно совпало с очередной годовщиной дебюта национальной команды на чемпионатах мира после распада СССР. Главными героями того турнира в Штутгарте стали Ирина Привалова, Анна Бирюкова, Ольга Бурова и Станислав Тарасенко. Спринтер увезла три медали, две из которых завоевала в эстафетах с разницей в час, две другие первенствовали в тройном прыжке и метании диска, а прыгун в длину уступил только рекордсмену мира Майку Пауэллу.

На чемпионате мира 1993 года легкоатлетическая сборная России впервые выступала под триколором, и поездка в Штутгарт оказалась довольно успешной для команды, которая только пережила серьёзные трудности в связи с распадом СССР. Отечественные спортсмены завоевали на турнире три золотые, восемь серебряных и пять бронзовых наград, что позволило им занять третье место в командном зачёте после США и, как ни странно, Китая. У атлетов из Поднебесной было всего восемь наград разного достоинства, но зато первых мест — четыре. Такого успеха на мировых первенствах у восточных соседей не было ни до, ни после Штутгарта.

Тот чемпионат во многом был уникальным. Именно с него турниры стали проводить раз в два, а не четыре года, как ранее. Также в Германии в последний раз в истории были разыграны награды в беге на 3000 м среди женщин — впоследствии дистанция была увеличена до 5000 м. А, пожалуй, главным нововведением стало появление в программе соревнований женского тройного прыжка.

Триумф Бирюковой и потрясение Чен

С видом-дебютантом связаны и лучшие воспоминания отечественных поклонников лёгкой атлетики, ведь золото и серебро в нём достались российским прыгуньям Анне Бирюковой и Иоланде Чен. Причём Бирюкова не просто одержала победу, но и установила мировой рекорд, став первой в истории женщиной, улетевшей за 15 м. Как вспоминает сейчас Чен, оказать полноценное сопротивление подруге по команде ей не удалось из-за обидной травмы спины, полученной аккурат накануне отъезда в Штутгарт.

«Мы с Анной тренировались в одной группе у Владимира Плеханова и перед чемпионатом проводили сборы в Подольске. Обе были очень хорошо готовы. За день до отъезда мы решили с тренером не делать серьёзной тренировки, а просто немножко размяться. И как-то я умудрилась в этот момент повредить спину, так что полетела в Германию с ужасным настроением. Наш старт был примерно через неделю после прилёта, и за это время внутреннее напряжение нарастало всё больше. Я не могла тренироваться, и, когда видела, насколько Аня, моя главная соперница, хорошо готова, мне было до слёз обидно. Спина болела так, что я просто не знала, смогу ли прыгать», — рассказала Чен RT.

Также по теме «Мою карьеру убили»: Меньков — о бесчеловечном отношении WA, эмоциональном опустошении и триумфальном ЧМ в Москве 16 августа 2013 года Александр Меньков стал чемпионом мира по прыжкам в длину. В финале проходившего в Москве турнира он установил...

Квалификацию все три россиянки — помимо Чен и Бирюковой, в Штутгарте выступала Инна Ласовская — преодолели без проблем, а вот в финале у Иоланды, которая была на тот момент действующей рекордсменкой мира, дела не заладились.

«Первые прыжки не получались, я боялась ещё больше травмироваться и очень осторожничала. Сначала заступила, потом недопрыгнула и после третьей своей попытки расположилась на восьмой строчке. При этом после меня ещё прыгала Ласовская. У неё к тому времени было уже два заступа, но я знала, что Инна классно готова. Прыгни она тогда хорошо — и я пролетела бы мимо финала. Но Инна вновь заступила, и благодаря этому я получила шанс на три решающие попытки. В одной из них заставила себя сделать нормальный прыжок и улетела на 14,79. Но Аня была здорова в отличие от меня, прыгнула за 15 и побила мой мировой рекорд, который я установила на чемпионате России», — поделилась Чен.

По словам бывшей спортсменки, поражение стало для неё серьёзным потрясением, от которого было непросто оправиться. Кроме того, обидно было остаться и без солидного подарка, который организаторы соревнований вручали победителям чемпионата — автомобиля Mercedes.

«Для нас тогда такая машина казалась невероятно крутой! Помню, ребята, которые тренировались с нами в группе, Лёша Емелин и Олег Гроховский, говорили нам с Бирюковой: «О, девчонки, завидуем вам, вы так хорошо готовы, будете бороться за Mercedes». И вот Аня выиграла золото, получила этот подарок, а я ужасно расстроилась, плакала, для меня это было жутким ударом», — призналась Чен.

Три награды Приваловой

Целых три медали разного достоинства привезла из Штутгарта Ирина Привалова. В финальном забеге на 100 м она осталась за чертой призёров, уступив всего 0,07 секунды бронзовой медалистке Гвен Торренс, однако на дистанции вдвое длиннее завоевала бронзовую награду с результатом 22,13. Но главный подвиг нынешний первый вице-президент ВФЛА совершила в эстафете 4 × 100, где невероятным финишным рывком настигла американку Гейл Диверс. Специалисты фотофиниша несколько минут выясняли, кто же пересёк черту раньше, и в итоге отдали золото российской команде.

«На гладкой стометровке тогда я слишком быстро взяла старт, как это ни удивительно для спринта, и заканчивала бег, что называется, на бровях. В итоге только четвёртая, и до сих пор остался осадок из-за того забега. А перед эстафетой 4 × 100 тренер дал мне задание ни в коем случае быстро не стартовать. «Начинай спокойно — и лучше накатишь в конце, если будут силы», — поделилась воспоминаниями с RT Привалова.

22-летняя бегунья выполнила эту установку, хотя и был соблазн рвануть с ходу, ведь палочку на последнем этапе она получила первой: со своей работой на отлично справились Ольга Богословская, Галина Мальчугина и Наталья Воронова. Диверс же бросилась догонять и даже вышла вперёд к середине дистанции.

«Но в конце я её нагнала, и мы финишировали ноздря в ноздрю. Какие-то секунды или минуты, уже не помню, все стояли и ждали результата на табло. И даже никаких предчувствий тогда не было, будет ли это победа. Когда выигрываешь одну-две сотые, обычно чувствуешь, хотя это и считаные сантиметры дистанции. Но если на финише вас разделяют тысячные доли секунды, то очень сложно понять, да или нет. К счастью, удача тогда была на нашей стороне. Выиграли мы с хорошим результатом, это до сих пор рекорд России — 41,49. Помню, потом мы бежали круг почёта. Всё было очень эмоционально. И вот эта медаль — одна из самых памятных у меня», — отметила олимпийская чемпионка 2000 года.

Спустя всего час после этого сумасшедшего финиша Приваловой предстояло выйти на старт ещё одной эстафеты, 4 × 400, где команда завоевала серебряные медали. В том забеге также был установлен рекорд страны, который держится по сей день. Причём свой заключительный этап на непрофильной дистанции бегунья преодолела быстрее, чем Джерл Майлз, ставшая чемпионкой в индивидуальном забеге на круг. Результат американки — 49,82.

«У нас с тренером появилась задумка перейти на 400 м ещё перед чемпионатом мира, после того, как на мемориале Куца я пробежала за 49,89 секунды. Но почему-то не решились. И вот когда мы увидели раскладки по времени эстафеты 4 × 400, поняли, что могла бы показать довольно высокий результат именно на этой дистанции: если не ошибаюсь, у меня было 48,40 секунды. Это с ходу, но тем не менее. Так что если бы рискнули тогда, то вернулась бы из Штутгарта с Mercedes», — со смехом отметила Привалова.

Единственной личной медалью ЧМ-1993 для бегуньи стала бронза на 200-метровке. Победу тогда праздновала легендарная Мерлин Отти из Ямайки, а серебро досталось олимпийской чемпионке 1992 года Гвен Торренс. Привалова рассказала, что на протяжении карьеры близко общалась с Отти и одним из принципиальных моментов для обеих было победить американку.

«В самом начале карьеры у меня был определённый пиетет в отношении Мерлин. А она ко мне относилась… не неприязненно — она была выше этого, — а скорее как-то снисходительно-равнодушно. Потом мы стали чаще встречаться на соревнованиях и подружились. Частенько бывали вместе на допинг-контроле и разговаривали о том о сём. Отношения у нас были настолько хорошими, что она иногда, когда чувствовала себя не в форме, подходила ко мне до старта и желала победы. У нас с Мерлин была одна цель — победить Торренс. Та была надменная и никого не любила, кроме себя. Однажды на одном из турниров шёл сильный дождь и Отти отдала мне свой зонтик: «Он тебе сегодня нужнее», — рассказала бывшая спортсменка.

Золото Буровой и серебро Тарасенко

Третье золото сборной России принесла метательница диска Ольга Бурова. В этом секторе сначала лидерство захватила болгарка Даниэла Костиан, сменившая гражданство на австралийское. Она последовательно отправила снаряд на 63,90 и 64,78 м. Однако затем россиянка в своей второй попытке метнула на 67,40, и этот результат остался недосягаемым для противниц. Это первое и единственное золото России в этой дисциплине лёгкой атлетики.

Как победу многие восприняли и серебряную медаль в прыжках в длину Станислава Тарасенко, так как он уступил только легендарному Майку Пауэллу. Американец приехал в Германию в статусе действующего чемпиона и рекордсмена мира, и россиянин уступил ему 43 см, а бронзового призёра Виталия Кириленко из Украины опередил всего на 1 см.

Иоланда Чен рассказала, что в тот день смотрела трансляцию соревнований по телевизору.

«В эфире показали почти все прыжки Пауэлла, а у Тарасенко — только один, самый лучший, но мы не знали, какое он в итоге занял место. И когда стали показывать награждение, первым делом показали американца, а потом камера стала отъезжать и Галя Мальчугина сказала: «А представьте, Стас сейчас третьим окажется!» Всем это казалось каким-то нереальным. А потом мы увидели, что Тарасенко стоит на второй ступени пьедестала! Это было сродни подвигу: проиграть только гениальному Майку Пауэллу было очень почётно. От Тарасенко этого, откровенно говоря, никто не ожидал», — поделилась бывшая спортсменка и телекомментатор.