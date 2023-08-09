Богословская — о запрете СМИ носить одежду с нацсимволикой на ЧМ по лёгкой атлетике: раньше такое не приходило в голову

Серебряный призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике Ольга Богословская отреагировала на решение World Athletics запретить репортёрам носить одежду с государственной символикой на чемпионате мира.

«Нет сомнений, данный запрет принят с оглядкой на нынешнюю политическую обстановку. Раньше почему-то подобное в голову никому не приходило. Но как можно пунктами в правилах вычеркнуть жизнь? Пусть лучше WA разбирается в своих профессиональных проблемах — например, решит, что делать с такими спортсменами, как Кастер Семеня с повышенным уровнем тестостерона», — отметила она в интервью RT.

Ранее Иоланда Чен объяснила, почему нет смысла в запрете журналистам демонстрировать национальную символику на ЧМ по лёгкой атлетике.