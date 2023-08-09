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Чен объяснила, почему нет смысла в запрете журналистам демонстрировать национальную символику на ЧМ по лёгкой атлетике

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Бывшая легкоатлетка и спортивный комментатор Иоланда Чен прокомментировала решение World Athletics запретить журналистам носить одежду с государственной символикой на чемпионате мира.
Чен объяснила, почему нет смысла в запрете журналистам демонстрировать национальную символику на ЧМ по лёгкой атлетике
  • РИА Новости

«В реальности это трудновыполнимо. Мы прекрасно понимаем, что представители СМИ приезжают из всех стран в экипировке своих сборных. Как можно себе представить реализацию подобного запрета в жизни? Можно требовать от журналистов снять какую-то одежду, но писать о своих они всё равно будут в положительном ключе и правильном контексте. Пока я не понимаю, зачем это нужно», — заявила она в интервью RT.

Ранее Ольга Богословская отреагировала на решение World Athletics запретить репортёрам носить одежду с государственной символикой на ЧМ.

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