Богословская — о запрете журналистам носить одежду с национальной символикой на ЧМ по лёгкой атлетике: забавный факт

Серебряный призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике Ольга Богословская отреагировала на решение World Athletics запретить репортёрам носить одежду с государственной символикой на чемпионате мира.

«К этому следует относиться как к некоему забавному факту. Они смешные и уже не знают, какие бы законы понаписать, чтобы на турнире не случилось никаких неприятных эксцессов. Но одно дело — принять ограничение, а другое — сделать так, чтобы оно реально работало. Мне будет интересно посмотреть, как попросят снять футболки с надписью USA корреспондентов из США, тем более что они частенько их надевают на крупные соревнования. Думаю, всё закончится иском к World Athletics и судом», — сказала она в интервью RT.

Ранее сообщалось, что World Athletics запретит журналистам носить одежду с государственной символикой на чемпионате мира.