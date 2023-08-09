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Богословская — о запрете журналистам носить одежду с национальной символикой на ЧМ по лёгкой атлетике: забавный факт

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Серебряный призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике Ольга Богословская отреагировала на решение World Athletics запретить репортёрам носить одежду с государственной символикой на чемпионате мира.
Богословская — о запрете журналистам носить одежду с национальной символикой на ЧМ по лёгкой атлетике: забавный факт
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«К этому следует относиться как к некоему забавному факту. Они смешные и уже не знают, какие бы законы понаписать, чтобы на турнире не случилось никаких неприятных эксцессов. Но одно дело — принять ограничение, а другое — сделать так, чтобы оно реально работало. Мне будет интересно посмотреть, как попросят снять футболки с надписью USA корреспондентов из США, тем более что они частенько их надевают на крупные соревнования. Думаю, всё закончится иском к World Athletics и судом», — сказала она в интервью RT.

Ранее сообщалось, что World Athletics запретит журналистам носить одежду с государственной символикой на чемпионате мира.

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