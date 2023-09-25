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Клишина: российским спортсменам нужно соглашаться на условия МОК и ехать на Олимпиаду

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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина высказала мнение о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу допуска россиян.
Клишина: российским спортсменам нужно соглашаться на условия МОК и ехать на Олимпиаду
  • РИА Новости

«Нужно соглашаться на условия МОК ради Олимпиады? Думаю, что да. Это единственный шанс, ради которого человек всю свою жизнь тренируется и работает. Нам же всё время прививали мысль, что спорт вне политики. Поэтому мой ответ — да», — цитирует легкоатлетку «Чемпионат».

Предстоящая Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены в некоторых видах спорта участвуют в отборе. Однако Международный олимпийский комитет пока не принял окончательного решения по атлетам из России.

Ранее сообщалось, что Россия ещё не выплатила взнос WADA за 2023 год.

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