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Чен: Родченков решил заработать денег на своей идиотской истории про допинг

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Бывшая легкоатлетка, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен поделилась мнением, зачем экс-директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков решил выпустить очередную книгу с новыми подробностями применения допинга российскими спортсменами.
Чен: Родченков решил заработать денег на своей идиотской истории про допинг
  • globallookpress.com
  • © Viktor Chernov

«У Григория Родченкова просто закончились деньги. Больше ничем этот человек зарабатывать на жизнь там не умеет, поэтому он решил выпустить книгу. Лишь очередными глупостями про допинг он может привлечь к себе внимание и хоть как-то улучшить своё материальное положение. А так этот сказочник никому не нужен. Уверена, что ничего нового мы от него не услышим. Либо что-то отложил на чёрный день, либо что-то придумал. Так что никакой интриги в этом нет. Просто человек решил начать новую главу своей идиотской истории про допинг», — сказала Чен RT.

Ранее Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Родченкова выпустить книгу с новыми подробностями применения допинга российскими спортсменами.

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