Свищёв — о заявлениях Родченкова: клоунада продолжается, у старика кончились деньги

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал решение экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова выпустить книгу с новыми подробностями применения допинга российскими спортсменами.

«Клоунада со стороны Григория Родченкова продолжается. А связано это с тем, что у старика банально закончились деньги. И тут ему пообещали гонорар в $2,5 тыс. за новую книгу, которую он анонсировал в СМИ. В которой якобы будут раскрыты новые сведения», — заявил Свищёв RT.

Он подчеркнул, что на самом деле ничего нового информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) не открыл и не нашёл.

«Просто господину Родченкову на старости лет стало очень скучно. И он, вместо того чтобы сидеть под пледом у камина, решил выдумывать сказки о российских спортсменах. Но в этой истории есть один большой плюс. Это показало, что МОК действительно хочет допустить наших до соревнований. И европейские политики решили достать из рукава козырь в лице Родченкова, чтобы дискредитировать таким образом россиян», — заключил Свищёв.

Ранее гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что Родченков своими заявлениями решил напомнить о себе.