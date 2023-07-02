Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Свищёв — о заявлениях Родченкова: клоунада продолжается, у старика кончились деньги

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал решение экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова выпустить книгу с новыми подробностями применения допинга российскими спортсменами.
Свищёв — о заявлениях Родченкова: клоунада продолжается, у старика кончились деньги
  • globallookpress.com
  • © Viktor Chernov

«Клоунада со стороны Григория Родченкова продолжается. А связано это с тем, что у старика банально закончились деньги. И тут ему пообещали гонорар в $2,5 тыс. за новую книгу, которую он анонсировал в СМИ. В которой якобы будут раскрыты новые сведения», — заявил Свищёв RT.

Он подчеркнул, что на самом деле ничего нового информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) не открыл и не нашёл.

«Просто господину Родченкову на старости лет стало очень скучно. И он, вместо того чтобы сидеть под пледом у камина, решил выдумывать сказки о российских спортсменах. Но в этой истории есть один большой плюс. Это показало, что МОК действительно хочет допустить наших до соревнований. И европейские политики решили достать из рукава козырь в лице Родченкова, чтобы дискредитировать таким образом россиян», — заключил Свищёв.

Ранее гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что Родченков своими заявлениями решил напомнить о себе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить