Daily Mail: в США разрешили трансгендеру принимать тестостерон во время турниров

Американское антидопинговое агентство (USADA) разрешило трансгендерному бегуну принимать тестостерон и участвовать в соревнованиях.

Бегуну Кэлу Каламиа разрешили оформить терапевтическое исключение, потому что он предоставил медицинские причины для использования тестостерона, сообщает Daily Mail.

27-летний спортсмен принимает тестостерон в процессе перехода от женского к мужскому полу с 2019 года. Бегуну дали разрешение на выступление в небинарной категории.

Первым трансгендерным спортсменом стала тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии. Она участвовала в летней Олимпиаде 2020 года в Токио.

Ранее президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина заявила, что негативно относится к участию трансгендеров в соревнованиях.