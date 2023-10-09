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Daily Mail: в США разрешили трансгендеру принимать тестостерон во время турниров

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Американское антидопинговое агентство (USADA) разрешило трансгендерному бегуну принимать тестостерон и участвовать в соревнованиях.
Daily Mail: в США разрешили трансгендеру принимать тестостерон во время турниров
  • Gettyimages.ru

Бегуну Кэлу Каламиа разрешили оформить терапевтическое исключение, потому что он предоставил медицинские причины для использования тестостерона, сообщает Daily Mail.

27-летний спортсмен принимает тестостерон в процессе перехода от женского к мужскому полу с 2019 года. Бегуну дали разрешение на выступление в небинарной категории.

Первым трансгендерным спортсменом стала тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии. Она участвовала в летней Олимпиаде 2020 года в Токио.

Ранее президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина заявила, что негативно относится к участию трансгендеров в соревнованиях.

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