Daily Mail: в США разрешили трансгендеру принимать тестостерон во время турниров
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Бегуну Кэлу Каламиа разрешили оформить терапевтическое исключение, потому что он предоставил медицинские причины для использования тестостерона, сообщает Daily Mail.
27-летний спортсмен принимает тестостерон в процессе перехода от женского к мужскому полу с 2019 года. Бегуну дали разрешение на выступление в небинарной категории.
Первым трансгендерным спортсменом стала тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии. Она участвовала в летней Олимпиаде 2020 года в Токио.
Ранее президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина заявила, что негативно относится к участию трансгендеров в соревнованиях.