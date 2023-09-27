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Брусникина заявила, что негативно относится к участию трансгендеров в турнирах

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Президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина заявила, что негативно относится к участию трансгендеров в соревнованиях.

«Негативно, скорее, отношусь к этому явлению. Уверена, в нашей стране до такого не дойдёт. Пока не встречала таких в нашем виде спорта. Я не поддерживаю это. Совершенно очевидно, что мужчина физически сильнее женщины», — цитирует Брусникину РИА Новости.

26 сентября глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила надежду, что трансгендеров не будут пускать в циклические виды спорта. Она также предложила главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху основать новое подразделение, чтобы трансгендерные спортсмены отдельно соревновались между собой.

Первым трансгендерным спортсменом стала тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии. Она участвовала в летней Олимпиаде-2020 в Токио.

Ранее бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт поддержала Вяльбе в её суждениях о трансгендерах в спорте.

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