Привалова: ОКР нужно выработать единую позицию по поводу выступления на мировой арене
«Мы ждём решения Олимпийского комитета России. Мне кажется, нужен единый подход для всех видов спорта, не должно быть так, что одни федерации выступают и отбираются через Азию, другие — через Европу, а третьи вообще не допущены. Поэтому ОКР нужно выработать единую позицию, которую, я думаю, поддержат все спортивные федерации.
В плане квалификации на Олимпиаду мы находимся в лучшем положении, чем другие виды спорта. У нас нет каких-то отборочных стартов, а квалификационные результаты можно показать за месяц с небольшим до старта Игр», — заявила Привалова RT.
Ранее Привалова высказалась о допуске иностранцев к соревнованиям в России.