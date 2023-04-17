Привалова: ОКР нужно выработать единую позицию по поводу выступления на мировой арене

Первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила, что организация будет ориентироваться на позицию Олимпийского комитета России (ОКР) в вопросе выступления на международных турнирах.

«Мы ждём решения Олимпийского комитета России. Мне кажется, нужен единый подход для всех видов спорта, не должно быть так, что одни федерации выступают и отбираются через Азию, другие — через Европу, а третьи вообще не допущены. Поэтому ОКР нужно выработать единую позицию, которую, я думаю, поддержат все спортивные федерации.

В плане квалификации на Олимпиаду мы находимся в лучшем положении, чем другие виды спорта. У нас нет каких-то отборочных стартов, а квалификационные результаты можно показать за месяц с небольшим до старта Игр», — заявила Привалова RT.

Ранее Привалова высказалась о допуске иностранцев к соревнованиям в России.