Чен: Олимпиада без допинг-контроля могла бы стать отличным шоу

Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен высказалась на тему возможного проведения спортивного турнира без допинг-контроля.

«Такие соревнования уже проводятся. Например, по якобы тяжёлой атлетике, где огромные люди поднимают не менее огромные камни или тянут грузовики и самолёты. И, в принципе, никто особенно не задумывается о том, безопасно это или нет. Скорее всего, они принимают анаболические стероиды и кучу всего, чтобы набрать большую массу. Конечно же, это не очень полезно для здоровья. Поэтому я не думаю, что Олимпиада без допинг-контроля стала бы более опасной, чем то, что уже сейчас существует и проводится.

Если говорить про интерес, то, мне кажется, такие Игры могли бы привлечь большое количество людей и стать отличным представлением. Потому что шоу — это всегда интересно. Люди бы выясняли между собой, на что способен человеческий организм. И важно понимать, что это будет именно шоу, а не профессиональный спорт. Ведь спорт в классическом понимании подразумевает честную борьбу. И я бы такое не стала смотреть, потому что я в прошлом профессиональная спортсменка и всегда выступала за классический спорт, где допинг находится под запретом», — сказала Чен RT.

Ранее Михаил Вартапетов заявил, что устраивать альтернативные Олимпийские игры без допинг-контроля — аморально.