Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Чен: Олимпиада без допинг-контроля могла бы стать отличным шоу

Короткая ссылка
Бывшая легкоатлетка Иоланда Чен высказалась на тему возможного проведения спортивного турнира без допинг-контроля.
Чен: Олимпиада без допинг-контроля могла бы стать отличным шоу
  • Gettyimages.ru

«Такие соревнования уже проводятся. Например, по якобы тяжёлой атлетике, где огромные люди поднимают не менее огромные камни или тянут грузовики и самолёты. И, в принципе, никто особенно не задумывается о том, безопасно это или нет. Скорее всего, они принимают анаболические стероиды и кучу всего, чтобы набрать большую массу. Конечно же, это не очень полезно для здоровья. Поэтому я не думаю, что Олимпиада без допинг-контроля стала бы более опасной, чем то, что уже сейчас существует и проводится.

Если говорить про интерес, то, мне кажется, такие Игры могли бы привлечь большое количество людей и стать отличным представлением. Потому что шоу — это всегда интересно. Люди бы выясняли между собой, на что способен человеческий организм. И важно понимать, что это будет именно шоу, а не профессиональный спорт. Ведь спорт в классическом понимании подразумевает честную борьбу. И я бы такое не стала смотреть, потому что я в прошлом профессиональная спортсменка и всегда выступала за классический спорт, где допинг находится под запретом», — сказала Чен RT.

Ранее Михаил Вартапетов заявил, что устраивать альтернативные Олимпийские игры без допинг-контроля — аморально.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить