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Вартапетов: устраивать альтернативные Олимпийские игры без допинг-контроля — аморально

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Спортивный врач Михаил Вартапетов высказался об идее австралийского бизнесмена провести альтернативные Олимпийские игры без допинг-контроля.
Вартапетов: устраивать альтернативные Олимпийские игры без допинг-контроля — аморально
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«Как врач, я категорически против этой идеи. Я считаю, что это идёт вразрез со спортивными принципами и разрушает все те усилия, которые были направлены на борьбу с допингом. Эта идея не новая, попытки провести подобные соревнования предпринимались и ранее. Даже отдельные федерации пытались выйти из WADA, доказать всем, что они могут проводить соревнования без допинг-контроля.

Допинг — огромное зло. Он вредит не только здоровью, но и жизни профессиональных спортсменов. И устраивать какие-то альтернативные Игры без допинг-контроля — это просто аморально. Я не думаю, что эта идея изначально обречена на провал. Но, на мой взгляд, она не встретит какую-то активную поддержку со стороны мирового спорта. Пагубное воздействие допинга на организм было доказано очень давно. И оспаривать это крайне глупо», — сказал Вартапетов RT.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что нельзя отказываться от идеи участия в Олимпиаде.

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