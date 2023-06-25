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Тарасова считает, что нельзя отказываться от идеи участия в Олимпиаде

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова посоветовала российским спортсменам не отказываться от идеи участия в Олимпийских играх на фоне санкций.
Тарасова считает, что нельзя отказываться от идеи участия в Олимпиаде
  • РИА Новости

«Плохо отношусь к идее полного отказа от Олимпиады и к лозунгам, что надо создавать свою собственную. Нельзя отказываться от идеи участия в Олимпиаде. Участие в Играх — наивысшая точка в карьере каждого спортсмена», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Станислав Поздняков выразил несогласие с Бахом о политизированности Игр дружбы.

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