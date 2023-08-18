«Нас ждёт интересная игра с градом голов»: Колыванов — о победной серии «Динамо» и кадровых сложностях ЦСКА перед дерби

В одном из центральных матчей пятого тура РПЛ с участием «Динамо» и ЦСКА болельщиков ждёт непредсказуемый футбол с большим количеством голов. Такое предположение в интервью RT сделал известный тренер Игорь Колыванов. По его мнению, Марцел Личка и Владимир Федотов не станут осторожничать и сделают ставку на атаку. Также специалист объяснил, почему бело-голубые пропускают в каждом матче, посетовал на короткую скамейку армейцев и сравнил Тюкавина и Чалова.

— «Динамо» в преддверии дерби с ЦСКА одержало три победы подряд за восемь дней. Можно ли именно бело-голубых назвать фаворитами, учитывая, что играть они будут дома?

— Я бы не сказал, что и армейцы испытывают какие-то проблемы. Да, в Кубке России они неожиданно уступили «Факелу», но в РПЛ имеют аналогичную серию. И даже осечка в противостоянии с воронежцами не свидетельствует о том, что красно-синие хуже соперника. Обе команды делают ставку на острый атакующий футбол, комбинируют на чужой половине и создают много моментов. И там, и там достаточно исполнителей, умеющих своевременно врываться в штрафную. Считаю, оппоненты достойны друг друга. Подопечные Марцела Лички постепенно выходят из кризиса, хотя начали сезон неуверенно. В любом случае потенциал у них большой. То же самое можно сказать о коллективе Владимира Федотова. Нас ждёт интересная игра с градом голов.

— «Динамо» во всех матчах сезона пропустило 12 мячей, в то время как ЦСКА обладает неплохой обороной. Станет ли это решающим фактором?

— У бело-голубых, безусловно, имеются сложности в защите, ведь они позволяют соперникам отличаться почти в каждой встрече. Но новый тренер проводит активную работу и пытается найти способы решения. Армейцы в этом плане более сбалансированны. Хотя, если взять встречу последнего тура РПЛ с «Сочи», там они, оставшись в большинстве, расслабились и позволили южанам сравнять счёт. Это тревожный симптом. В дерби ни в коем случае нельзя допускать потери концентрации. Если ты совершаешь ошибку, то даёшь сопернику возможность создать остроту у ворот. А обе команды умеют ими пользоваться.

Также по теме «Ощущаю близость наших народов»: Кержаков — о работе в Сербии, феномене Саудовской Аравии и бедном детстве Сербы любят русский народ, и это помогает адаптироваться к жизни и работе в незнакомой стране, заявил в интервью RT Balkan Александр...

— То есть гости, на ваш взгляд, не станут осторожничать, чтобы наказать хозяев за излишнее увлечение атакой?

— С Федотовым во главе ЦСКА стремится действовать от себя. Мы помним, как и «Сочи» при нём пытался играть так же и никого не боялся, благодаря чему и занял второе место в национальном первенстве. Армейцы тоже делают ставку на короткий и средний пас на чужой половине, активно используя фланги. Словом, сойдутся два коллектива со схожими стилями и всё будет зависеть от того, чьё исполнительское мастерство окажется выше в конкретных эпизодах.

— Кажется, кого ни поставь в центр обороны «Динамо», будут совершать грубые ошибки. Их допускают и опытный Фабиан Бальбуэна, и молодые Николас Маричал Перез с Сабой Сазоновым. Это их уровень настолько низок или проблема носит системный характер?

— Во-первых, где-то действительно не хватает опорника, который мог бы перекусывать чужие атаки. Во-вторых, мы видим элементарные помарки. То Бальбуэна отдаст пас на ногу Эдуарду Сперцяну, то Сазонов упустит за спину оппонента. Для Премьер-лиги это недопустимые оплошности. Где-то не хватает концентрации, где-то внимания. Проблемы появляются и при розыгрыше у собственных ворот, когда зачастую отдаются пасы в ноги чужим. Минимальная неаккуратность на уровне РПЛ приводит к голам. Нужно понимать, что будешь делать с мячом, ещё до того, как его получишь. Возможно, динамовцам пока не хватает сыгранности, понимания требований наставника. Бывает такое, вмешивается и языковой барьер.

— Не следует ли Личке в таком случае сразу избрать расстановку с тремя центрбэками, чтобы отзеркалить схему соперника и перекрыть все свободные зоны на своей половине?

— В голову тренеру забраться сложно. Он будет в первую очередь выбирать оптимальный состав с учётом состояния подопечных. Но пропускать в каждой встрече не нравится ни одному специалисту. Видимо, придётся жертвовать кем-то в середине поля. В таком случае мы можем увидеть расстановку 5 — 4 — 1 с двумя активно подключающимися вперёд латералями и выдвинутым на острие Константином Тюкавиным. Это хорошее укрепление собственных тылов, но в атаке могут возникнуть сложности.

— В опорной зоне Личке снова придётся задействовать номинального крайнего защитника Диего Лаксальта. Хватит ли его навыков, чтобы сдержать действующего серебряного призёра?

— Использовать его в проблемной зоне позволило то, что уругваец изначально обладал великолепным отбором. У него задача — подчищать за партнёрами и отдавать мяч ближнему, то есть возвращать владение. И он неплохо с этим справляется. А если ты имеешь впереди большую группу техничных созидателей, но не обладаешь качественным разрушителем, это грозит серьёзным дисбалансом. Поверьте, отбирать всегда сложнее, чем играть на чистых мячах.

— Фёдор Чалов и Константин Тюкавин на двоих в нынешнем сезоне РПЛ забили семь мячей. Если сравнивать их без оглядки на команду, кто сильнее?

— Тюкавин — один из моих любимых футболистов. Но и Чалов продолжает активно прогрессировать и забивает всё больше, что крайне важно для форварда. Плюс Фёдор поопытнее. Зато Константину всего 21 год и у него всё впереди. Это быстрый нападающий, который здорово действует в чужой штрафной на опережение. При этом абсолютно бесстрашный. Никогда не убирает ноги в борьбе. В целом они с Чаловым похожи. Разве что армеец сильнее в подыгрыше и больше ассистирует партнёрам. И тут дело тоже в опыте. Фёдор какие-то моменты просчитывает заранее.

— Игорь Акинфеев пропустил последний матч ЦСКА из-за повреждения. Если он не успеет восстановиться к дерби, шансы «Динамо» на победу значительно повысятся?

— Я бы не стал так говорить. Понятное дело, Акинфеев — выдающаяся личность и один из лучших вратарей в истории российского футбола. Но рано или поздно карьеру заканчивают все. Возможно, Игорь останется ещё на несколько лет. В любом случае в клубе должны быть готовы к его уходу. И если даже с первых минут место на последнем рубеже снова займёт Владислав Тороп, я не вижу в этом проблемы. В конце концов, он не совсем необстрелянный дебютант. Плюс есть качественные защитники, которые помогут резервному голкиперу.

— Проблемы у ЦСКА и на левом фланге обороны, ведь Бактиёр Зайнутдинов перешёл в «Бешикташа», а Кирилл Глебов получил травму. 17-летний Михаил Рядно готов к выходу в старте в столь ответственном противостоянии?

— А почему нет? Этот парень действует очень уверенно. Он вышел на замену в матче с «Локомотивом» и отдал результативную передачу Максиму Мухину, а во встрече с «Сочи» вовсе стал автором невероятного гола. Если человека подпускают к основе и его не трясёт, почему бы не дать ему полноценный шанс? Послушайте, все когда-то начинали в 17-18 лет. Не надо бояться. Если есть уверенность — иди и играй. Тем более Федотов смело доверяет молодым и регулярно предоставляет им практику.

— Оппонентов в настоящий момент объединяют кадровые сложности. И те, и другие летом почти никого не приобрели, но у бело-голубых скамейка при этом длиннее.

— В какой-то степени да, ведь армейцам действительно порой некого выпускать. Некоторые лидеры ушли, как Хесус Медина, другие восстанавливаются после травм или только вернулись в строй. В резерве одна молодёжь. Личка же может бросить в бой Дениса Макарова, Ярослава Гладышева, Даниила Лесового. Когда под рукой у тебя имеются четыре-пять резервистов, способных почти безболезненно выйти на замену, — это серьёзное преимущество.