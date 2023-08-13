В ЦСКА сообщили, почему Акинфеев не попал в стартовый состав на матч с «Сочи»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему вратарь Игорь Акинфеев не попал в стартовый состав армейского клуба на матч четвёртого тура РПЛ с «Сочи».

«У Игоря Владимировича вчера появился небольшой дискомфорт. Несмотря на все предпринимаемые усилия, к сожалению, он сохраняется и не позволяет Игорю принять полноценное участие в игре. Поэтому он сегодня остался в запасе», — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА.

В составе ЦСКА с первых минут выйдут Тороп, Глебов, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Мендес, Зделар, Мухин, Чалов, Заболотный.

У «Сочи» на поле появятся Заболотный, Заика, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Марсело, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Джорджевич, Крамарич.

Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Игра начнётся в 20:00 мск.

Ранее бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче армейской команды с «Сочи» в рамках четвёртого тура чемпионата России.