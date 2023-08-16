Пименов считает фаворитом ЦСКА в столичном дерби с «Динамо»

Бывший форвард «Динамо» Руслан Пименов считает, что ЦСКА будет иметь преимущество в московском дерби в рамках пятого тура чемпионата России по футболу.

«В чуть большей степени фаворитом для меня в этой встрече являются армейцы: у них баланс во всех линиях, у «Динамо» же ещё имеются проблемы в обороне, и этот момент, думаю, будет главным в игре», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

Игра «Динамо» — ЦСКА пройдёт 19 августа на поле стадиона «ВТБ Арена». Армейская команда по итогам четырёх туров с девятью очками занимает третье место в турнирной таблице. Бело-голубые (семь очков) располагаются на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА ждут возвращения Игоря Акинфеева к матчу с «Динамо».