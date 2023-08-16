Булыкин считает, что «Динамо» и ЦСКА сыграют вничью в 5-м туре РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча пятого тура чемпионата России с участием «Динамо» и ЦСКА.

«У ЦСКА хороший подбор футболистов и отличная академия, поэтому даже без трансферов на текущий момент команда готова играть на дистанции. Думаю, армейцев может хватить надолго. Не стоит посыпать голову пеплом: ЦСКА всегда найдёт, как выйти из ситуации без потери качества. Что касается «Динамо», то, думаю, трансфер Захаряна пойдёт на пользу и игроку, и клубу: он не так ярко себя проявлял после того, как сорвался трансфер в «Челси». Ожидаю интересной игры, армейцы, пожалуй, сейчас чуть посильнее, но мне всегда нравилась атака бело-голубых. Рискну предположить, что будет ничья — 1:1», — заявил Булыкин RT.

Ранее в «Динамо» подтвердили, что Арсен Захарян вернулся к тренировкам с командой.