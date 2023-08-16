В «Динамо» подтвердили, что Захарян вернулся к тренировкам с командой

В пресс-службе «Динамо» сообщили, что полузащитник Арсен Захарян вернулся в расположение команды.

«Да, действительно, Арсен Захарян сегодня вернулся к тренировкам в составе нашей команды в рамках подготовки к матчу с ЦСКА. У него действующий контракт, и «Динамо», как вы знаете, официально не объявляло о переходе», — приводит слова пресс-службы «Матч ТВ».

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров 13 августа сообщил, что клуб договорился с «Реал Сосьедад» по переходу игрока.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 20-летнего россиянина в испанский клуб будет завершён в ближайшее время. Сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее сообщалось, что в переговорах Захаряна и «Реал Сосьедад» возникли проблемы.