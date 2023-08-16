Гаджиев — о Рядно: любой драгоценный камень требует хорошей обработки, чтобы заблестеть

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о старте сезона для столичного ЦСКА.

«Для того чтобы комментировать состав армейцев и их селекционную работу, надо находиться внутри клуба. Мне сложно сказать, была ли у ЦСКА конкретная необходимость кого-то подписать и какие задачи ставятся на сезон. На данный момент красно-синие играют достаточно уверенно. Что касается Рядно, то, конечно, важно, чтобы у молодого игрока не сорвало крышу, что, к сожалению, характерно для молодых талантливых российских ребят. В таких случаях человек перестаёт упорно трудиться. Прежде иронично говорили: «Тренируется тот, кто играть не умеет». На самом деле любой драгоценный камень требует хорошей обработки, чтобы заблестеть. Так и тут: Михаилу из-за его таланта потребуется работать ещё больше, чтобы этот самый талант достать.

Недостатки Заболотного? Их знают все: и партнёры по команде, и тренеры ЦСКА, и даже тренеры сборной, которые его в неё вызывали. Его главные отличительные черты — хорошие физические задатки и максимальная самоотдача. Он оказывает давление на игроков соперников, прессингует, ведёт борьбу до конца, не выключается из игры. Какой форвард требуется армейцам, думаю, им виднее на месте», — заявил он RT.

Ранее Гаджиев поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».