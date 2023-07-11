ЕСПЧ на стороне спортсменки: Семеня выиграла апелляцию по делу о высоком уровне тестостерона

Европейский суд по правам человека удовлетворил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки Кастер Семени по делу о запрете на участие в соревнованиях легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона. Согласно вердикту ЕСПЧ, предыдущие обращения бегуньи не были тщательно рассмотрены. В ответ в World Athletics пообещали обжаловать данное решение. В организации уверены, что существующие ограничения необходимы для сохранения честной конкуренции в женском спорте.

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м Кастер Семеня выиграла апелляцию в Европейском суде по правам человека по делу о запрете на участие в соревнованиях легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона. ЕСПЧ постановил большинством в четыре голоса против трёх, что первоначальное ходатайство Семени против правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций не было должным образом рассмотрено.

«Суд, в частности, установил, что заявительнице не были предоставлены достаточные институциональные и процессуальные гарантии в Швейцарии для эффективного рассмотрения её жалоб. Высокие ставки по данному делу для заявительницы и узкая свобода усмотрения, предоставленная государству-ответчику, должны были привести к тщательному институциональному и процессуальному пересмотру, но добиться такового заявительница не смогла», — говорится в решении суда.

Таким образом, у 32-летней Семени появился новый шанс оспорить требование World Athletics, согласно которому спортсменки с высоким естественным уровнем тестостерона должны принимать препараты для его снижения до показателя 5 нмоль/л (наномолей на литр). Южноафриканская бегунья как раз относится к таким спортсменкам. У неё заболевание, известное как гиперандрогения.

Из-за правил, введённых World Athletics в 2018 году, она почти перестала выступать на крупных международных соревнованиях. Как объясняла Семеня, приём лекарств вызывал у неё побочные эффекты, в частности тошноту.

Ранее спортсменка проиграла апелляции в Спортивном арбитражном суде и Федеральном суде Швейцарии.

При этом в World Athletics не собираются отменять принятые ранее ограничения. Как говорится в официальном заявлении организации, они важны для сохранения конкуренции в женском спорте.

«Мы по-прежнему считаем, что правила DSD — необходимое, разумное и адекватное средство защиты честной конкуренции в женской категории, как установили и Спортивный арбитражный суд, и Федеральный суд Швейцарии после детальной и экспертной оценки доказательств.

Мы будем поддерживать связь со швейцарскими властями по поводу дальнейших шагов и, учитывая сильное несогласие с решением, будем призывать их передать дело на рассмотрение большой палаты ЕСПЧ для вынесения окончательного решения», — сказано в сообщении.

Надо отметить, что решение ЕСПЧ пока не является окончательным. Теперь в течение трёх месяцев World Athletics может ходатайствовать о передаче дела в большую палату суда. Если такой запрос будет сделан, коллегия из пяти судей определит, заслуживает ли оно дальнейшего рассмотрения, и если да, примет окончательное решение.

Вопрос допуска спортсменов с повышенным уровнем тестостерона на сегодняшний день стоит достаточно остро. Согласно исследованиям врачей, даже ограничение 5 нмоль/л считается очень высоким. У женщин он обычно колеблется в диапазоне от 0,06 до 1,68 нмоль/л, в то время как для мужчин нормой является 7,7—29,4 нмоль/л.

«Указанное значение 5 нмоль/л в два раза превышает среднюю границу нормы для среднестатистической женщины. Если у моей пациентки будет зафиксирован такой уровень тестостерона, у неё возникнут серьёзные проблемы: проявится избыточный рост волос на лице или начнётся их выпадение на голове по мужскому типу, будут беспокоить угревые высыпания и другие проявления андрогенной дермопатии», — отмечала в интервью RT врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии Сеченовского университета Марина Калашникова.