Американская велогонщица завершила карьеру из-за поражения трансгендеру

Американская велогонщица Ханна Аренсман завершила карьеру после поражения трансгендеру.

«Кто-то должен взять на себя ответственность. Это нечестный спорт, и руководящие органы должны это понимать», — приводит слова Аренсман Daily Mail.

Также она отметила, что подверглась оскорблениям, когда подняла вопрос об участии трансгендеров в турнирах среди женщин.

В декабре 2022 года Аренсман решила уйти из спорта после того, как проиграла борьбу за третье место трансгендерной спортсменке Остин Киллипс. При этом в ходе гонки Киллипс толкнула Аренсман.

Ранее МИД России назвал идею МОК по допуску трансгендеров к Олимпиаде угрозой для существования спорта.