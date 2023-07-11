World Athletics выразила несогласие с решением ЕСПЧ по делу Семени об уровне тестостерона

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не согласна с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу двукратной олимпийской чемпионки Кастер Семени из ЮАР.

«Мы считаем, что правила о снижении уровня тестостерона являются необходимым, разумным и соразмерным средством защиты честной конкуренции в женских соревнованиях», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что дело Семени было подано против государства Швейцария, а не против World Athletics, поэтому легкоатлетическая ассоциация будет поддерживать связь с швейцарским правительством по поводу дальнейших шагов и призывать его добиваться передачи дела в большую палату ЕСПЧ для принятия окончательного и бесповоротного решения.

11 июля 32-летняя спортсменка выиграла апелляцию в ЕСПЧ по делу о нарушении её прав из-за запрета участия в соревнованиях легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона. По правилам World Athletics, легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л. Первый иск девушки был отклонён в 2019 году.

Ранее российский прыгун в высоту Данил Лысенко завоевал золотую медаль на турнире «Мы вместе» по лёгкой атлетике в белорусском Бресте.