Узнать больше

World Athletics выразила несогласие с решением ЕСПЧ по делу Семени об уровне тестостерона

Короткая ссылка
Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не согласна с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу двукратной олимпийской чемпионки Кастер Семени из ЮАР.
World Athletics выразила несогласие с решением ЕСПЧ по делу Семени об уровне тестостерона
  • Gettyimages.ru

«Мы считаем, что правила о снижении уровня тестостерона являются необходимым, разумным и соразмерным средством защиты честной конкуренции в женских соревнованиях», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что дело Семени было подано против государства Швейцария, а не против World Athletics, поэтому легкоатлетическая ассоциация будет поддерживать связь с швейцарским правительством по поводу дальнейших шагов и призывать его добиваться передачи дела в большую палату ЕСПЧ для принятия окончательного и бесповоротного решения.

11 июля 32-летняя спортсменка выиграла апелляцию в ЕСПЧ по делу о нарушении её прав из-за запрета участия в соревнованиях легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона. По правилам World Athletics, легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л. Первый иск девушки был отклонён в 2019 году.

Ранее российский прыгун в высоту Данил Лысенко завоевал золотую медаль на турнире «Мы вместе» по лёгкой атлетике в белорусском Бресте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить