Легкоатлет Лысенко выполнил олимпийский норматив и повторил лучший результат сезона в мире

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко завоевал золотую медаль на турнире «Мы вместе» по лёгкой атлетике в белорусском Бресте.

Спортсмен из России одержал победу с результатом 2,33 метра и повторил лучший результат текущего сезона в мире.

Серебряную медаль выиграл белорус Дмитрий Набоков (2,20), бронзу — россиянин Матвей Рудник (2,20).

Норматив в прыжках в высоту у мужчин — 2,33 метра.

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что Елизавета Царёва первой из российских легкоатлетов выполнила квалификационный норматив на Олимпиаду.

















