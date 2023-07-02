Легкоатлет Лысенко выполнил олимпийский норматив и повторил лучший результат сезона в мире
- Gettyimages.ru
- © Matthias Hangst
Спортсмен из России одержал победу с результатом 2,33 метра и повторил лучший результат текущего сезона в мире.
Серебряную медаль выиграл белорус Дмитрий Набоков (2,20), бронзу — россиянин Матвей Рудник (2,20).
Норматив в прыжках в высоту у мужчин — 2,33 метра.
23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее сообщалось, что Елизавета Царёва первой из российских легкоатлетов выполнила квалификационный норматив на Олимпиаду.