Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Легкоатлет Лысенко выполнил олимпийский норматив и повторил лучший результат сезона в мире

Короткая ссылка
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко завоевал золотую медаль на турнире «Мы вместе» по лёгкой атлетике в белорусском Бресте.
Легкоатлет Лысенко выполнил олимпийский норматив и повторил лучший результат сезона в мире
  • Gettyimages.ru
  • © Matthias Hangst

Спортсмен из России одержал победу с результатом 2,33 метра и повторил лучший результат текущего сезона в мире.

Серебряную медаль выиграл белорус Дмитрий Набоков (2,20), бронзу — россиянин Матвей Рудник (2,20).

Норматив в прыжках в высоту у мужчин — 2,33 метра.

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что Елизавета Царёва первой из российских легкоатлетов выполнила квалификационный норматив на Олимпиаду.







Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить