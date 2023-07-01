Царёва первой из российских легкоатлетов выполнила квалификационный норматив на Олимпиаду

Метательница молота Елизавета Царёва завоевала золотую медаль на легкоатлетическом турнире в Бресте.

30-летняя спортсменка показала результат 74,65 метра. Таким образом, она стала первым российским легкоатлетом, который выполнил квалификационный норматив на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

Царёва также показала лучший результат сезона в Европе.

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Олимпиада-2024 пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене считает, что её международная карьера завершилась.