Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Царёва первой из российских легкоатлетов выполнила квалификационный норматив на Олимпиаду

Короткая ссылка
Метательница молота Елизавета Царёва завоевала золотую медаль на легкоатлетическом турнире в Бресте.
Царёва первой из российских легкоатлетов выполнила квалификационный норматив на Олимпиаду
  • Gettyimages.ru
  • © David Ramos

30-летняя спортсменка показала результат 74,65 метра. Таким образом, она стала первым российским легкоатлетом, который выполнил квалификационный норматив на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

Царёва также показала лучший результат сезона в Европе.

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований и восстановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Олимпиада-2024 пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене считает, что её международная карьера завершилась.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить