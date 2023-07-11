Семеня выиграла дело о допуске к стартам спортсменок с повышенным тестостероном
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Бегунья подавала иск в связи с правилом о допуске к стартам спортсменок с повышенным тестостероном.
По правилам World Athletics, легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л. Первый иск девушки был отклонён в 2019 году.
ЕСПЧ постановил, что первоначальная апелляция бегуньи против правил World Athletics не была рассмотрена должным образом.
Напомним, что Семеня является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 м.
Ранее норвежский легкоатлет Карстен Вархольм осудил активистов, устроивших протест на беговых дорожках.