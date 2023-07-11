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Семеня выиграла дело о допуске к стартам спортсменок с повышенным тестостероном

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Южноафриканская бегунья Кастер Семеня выиграла в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Семеня выиграла дело о допуске к стартам спортсменок с повышенным тестостероном
  • Gettyimages.ru

Бегунья подавала иск в связи с правилом о допуске к стартам спортсменок с повышенным тестостероном. 

По правилам World Athletics, легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л. Первый иск девушки был отклонён в 2019 году.

ЕСПЧ постановил, что первоначальная апелляция бегуньи против правил World Athletics не была рассмотрена должным образом.

Напомним, что Семеня является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 м.

Ранее норвежский легкоатлет Карстен Вархольм осудил активистов, устроивших протест на беговых дорожках.

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