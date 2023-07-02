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Норвежский легкоатлет Вархольм осудил активистов, устроивших протест на беговых дорожках

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Норвежский легкоатлет Карстен Вархольм осудил экоактивистов, вышедших с баннерами на беговую дорожку во время забега на 400 м с барьерами среди мужчин на седьмом этапе Бриллиантовой лиги.

«Когда я увидел, что идёт какой-то протест, то разозлился. Это полный идиотизм. Да, у людей должно быть право протестовать, но подобное до тошноты плохо. Это неправильный способ, и не имеет значения, что тобой движет», — цитирует Вархольма SVT.

2 июля во время соревнований три девушки выбежали на беговую дорожку, встали на колени и развернули два плаката с надписью «восстановите водно-болотные угодья». Несколько легкоатлетов пробежали мимо активисток и вырвали у них из рук плакаты. Служба безопасности вывела протестующих с дорожки.

Ранее олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова прибыла в Мурманск для уборки мусора.

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