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Экоактивисты с баннерами вышли на беговую дорожку во время этапа Бриллиантовой лиги

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Протестующие экоактивисты с баннерами вышли на беговую дорожку во время забега на 400 м с барьерами среди мужчин на седьмом этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция).
Экоактивисты с баннерами вышли на беговую дорожку во время этапа Бриллиантовой лиги
  • AP

Три девушки выбежали на беговую дорожку, встали на колени и развернули два плаката с надписью «восстановите водно-болотные угодья», сообщает Expressen.

Отмечается, что несколько легкоатлетов пробежали мимо активисток и вырвали у них из рук плакаты. Служба безопасности вывела протестующих с дорожки.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков сообщил, что перестал сильно переживать из-за отстранения российских спортсменов от международных стартов.

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