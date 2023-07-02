Экоактивисты с баннерами вышли на беговую дорожку во время этапа Бриллиантовой лиги
- AP
Три девушки выбежали на беговую дорожку, встали на колени и развернули два плаката с надписью «восстановите водно-болотные угодья», сообщает Expressen.
Отмечается, что несколько легкоатлетов пробежали мимо активисток и вырвали у них из рук плакаты. Служба безопасности вывела протестующих с дорожки.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков сообщил, что перестал сильно переживать из-за отстранения российских спортсменов от международных стартов.