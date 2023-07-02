Экоактивисты с баннерами вышли на беговую дорожку во время этапа Бриллиантовой лиги

Протестующие экоактивисты с баннерами вышли на беговую дорожку во время забега на 400 м с барьерами среди мужчин на седьмом этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция).

Три девушки выбежали на беговую дорожку, встали на колени и развернули два плаката с надписью «восстановите водно-болотные угодья», сообщает Expressen.

Отмечается, что несколько легкоатлетов пробежали мимо активисток и вырвали у них из рук плакаты. Служба безопасности вывела протестующих с дорожки.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков сообщил, что перестал сильно переживать из-за отстранения российских спортсменов от международных стартов.