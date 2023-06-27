Щербакова показала фотографии с уборки мусора в Мурманске

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова прибыла в Мурманск для уборки мусора.

На представленных снимках фигуристка позирует в сером плаще на фоне водоёма. Она помогла местным активистам в уборке мусора на территории северного города.

Напомним, что Анна не вошла в состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый год из-за перенесённой операции в августе 2022-го.

Ранее Александр Коган сообщил, что Щербакова приехала в Новогорск на сбор группы Этери Тутберидзе.