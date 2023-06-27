Щербакова показала фотографии с уборки мусора в Мурманске
- РИА Новости
На представленных снимках фигуристка позирует в сером плаще на фоне водоёма. Она помогла местным активистам в уборке мусора на территории северного города.
Напомним, что Анна не вошла в состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый год из-за перенесённой операции в августе 2022-го.
Ранее Александр Коган сообщил, что Щербакова приехала в Новогорск на сбор группы Этери Тутберидзе.