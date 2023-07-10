Разминка перед Кубком России: Макаренко установила личный рекорд в беге на 100 метров, а Ивонина — в стипль-чезе

Екатерина Ивонина установила рекорд России в беге на 2 тыс. м с препятствиями на «Мемориале Георгия Нечеухина» в Челябинске. Она обновила своё прошлогоднее достижение на шесть секунд. Кристина Макаренко показала лучший результат в карьере на дистанции 100 м, а Мария Кочанова наконец обыграла Карину Демидик в секторе для прыжков в высоту, преодолев планку на высоте 1,93 м. Итоги двух этапов «Королевы спорта» по лёгкой атлетике — в материале RT.

Уже совсем скоро в подмосковном Жуковском состоится Кубок России по лёгкой атлетике. В преддверии одного из главных стартов сезона многие лидеры сборной приняли участие в 12-м и 13-м этапах «Королевы спорта», которые прошли в Брянске и Челябинске, и даже отметились как личными, так и национальными рекордами. Причём проходили старты при не самых простых погодных условиях, так что результаты могли быть и выше.

В первую очередь отметились со знаком плюс бегуны с препятствиями. На дистанции 2 тыс. м наивысшее спортивное достижение России установила Екатерина Ивонина. На «Мемориале Георгия Нечеухина» она показала результат 5 минут 56,83 секунды, существенно улучшив собственный рекорд — 6:03.16.

К сожалению, этот вид программы не является олимпийским. Однако, судя по форме спортсменки, не за горами и новые цифры на 3 тыс. м. Тем более что в Челябинске девушка, по сути, бежала одна — остальные соперницы сильно отстали. А на главных стартах основной соперницей легкоатлетки является Ольга Вовк, с которой в прошлом сезоне получилась настоящая битва на чемпионате России и Спартакиаде.

Отличный результат на дистанции 2 тыс. м с препятствиями показал и Константин Плохотников, всего на секунду отстав от лучшего результата России, который он сам же установил в 2020 году. При этом для спортсмена этот забег оказался третьим за три дня. До этого он участвовал в кроссе на 5 км и в эстафете, где преодолевал дистанцию 1 тыс. м. Так что сил у атлета предостаточно, и у него опять же хорошие шансы выполнить олимпийский норматив стипль-чеза на дистанции 3 тыс. м.

Постепенно набирает форму Савелий Савлуков. От спортсмена уже год ждут, когда он наконец побьёт рекорд страны на дистанции 400 м. В Челябинске юноша вновь, как и на чемпионате России, оказался в секунде от достижения Виктора Маркина (44,60), которое держится уже 43 года. Он пробежал дистанцию за 45,77, чуть хуже, чем на Неделе лёгкой атлетики в Москве. Сам атлет хочет уже наконец выбежать из 45 секунд, но у его тренеров задачи куда более амбициозные.

«Савелий — талантливый человек с хорошим сочетанием скорости и выносливости. Цель-то у нас не рекорд Маркина побить, а пробежать 400 м за 43 секунды. Иначе просто неинтересно», — отмечал тренер Сергей Клевцов в интервью RT.

Среди спринтеров проявила себя Кристина Макаренко. Чемпионка России прошлого года в забеге на 100 м в Брянске установила личный рекорд — 11,15 секунды. Конечно, до достижения Ирины Приваловой (10,77) ещё далеко. Однако этот старт спортсменке дался нелегко. Как она написала в социальных сетях, на протяжении сезона её беспокоят травмы, однако вместе с тренерами ей удалось грамотно выстроить подготовку, что и дало такой высокий результат.

В прыжках с шестом в очередной раз золотые награды забрали юная Полина Кнороз и Тимур Моргунов. Серебряный призёр чемпионата Европы всё ещё далёк от своих идеальных кондиций. Он преодолел планку на высоте 5,75 м, хотя в 2018 году брал 6 м.

В отсутствие Анжелики Сидоровой у женщин в секторе лидерство захватила 23-летняя уроженка Санкт-Петербурга. Ей ещё далеко до результатов соотечественницы. Тем не менее планка на соревнованиях постепенно поднимается всё выше. Хотя в Челябинске, по словам Полины, ей было не до рекордов. И боролась спортсменка не с соперницами, а с погодой.

«Всё время, которое я провела в секторе, в голове крутилась только одна мысль: поскорее бы с этим покончить и уйти. Вы не представляете, какое пекло там стояло (+33), на дорожке вообще нереально было находиться. В момент, когда я уже выиграла соревнования на высоте 4,55, прыгать дальше не хотелось вот от слова совсем. Да, конечно, профессиональные спортсмены, наверное, не должны так говорить и продолжать стараться дальше, но я тоже человек..! Я не очень довольна результатом, хотелось бы, конечно, повыше.. но в таких условиях считаю, что 4,65 — это моя личная победа», — написала легкоатлетка в Telegram-канале.

В прыжках в высоту в отсутствие Марии Ласицкене, которая уже точно пропустит Кубок России в Жуковском, продолжается упорная борьба между Марией Кочановой и Кариной Демидик. В этот раз сильнейшей в противостоянии вышла россиянка. Белоруска показала очень скромный результат — 1,87 м и в итоге стала только третьей, в то время как отечественная спортсменка всего на сантиметр уступила своему личному рекорду — 1,93.