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Пловец Колесников не собирается менять гражданство ради участия в Олимпиаде

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Российский пловец Климент Колесников ответил на вопрос о том, собирается ли он менять спортивное гражданство ради участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Пловец Колесников не собирается менять гражданство ради участия в Олимпиаде
  • РИА Новости

«Нет. Я не хотел быть жить в другой стране, так как хочу остаться здесь. Я много где был, много где тренировался, но мне нравится здесь», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

23-летний россиянин является двукратным призёром Олимпиады — 2020 в Токио, а также шестикратным чемпионом мира на короткой воде.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) огласил рекомендации по допуску россиян на международные соревнования, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее сообщалось, что российских спортсменов допустят к Азиатским играм, если МОК разрешит им участвовать в Олимпиаде 2024 года.

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