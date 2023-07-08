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Родионенко раскритиковала идею пригласить россиян на Азиатские игры без шансов на медали

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о возможном участии российских спортсменов на Азиатских играх.
Родионенко раскритиковала идею пригласить россиян на Азиатские игры без шансов на медали
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Что значит выступать в соревнованиях и не иметь возможности бороться за медали? Я думаю, что это очень неправильно. Зачем тогда допускать наших спортсменов, если у них не будет возможности бороться за призовые места? И, опять-таки, это нарушает спортивный принцип», — цитирует Родионенко РИА Новости.

Как сообщает Inside the Games, российские спортсмены выступят на Азиатских играх 2023 года в нейтральном статусе. Отмечается, что участие в данном турнире поможет россиянам и белорусам в перспективе пройти квалификацию на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Азиатские игры 2023 года состоятся в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

30 марта в ОСА вслед за Международным олимпийским комитетом (МОК) вновь предложили вернуть россиян на международные турниры в нейтральном статусе.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал допуск российских спортсменов к Азиатским играм.

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