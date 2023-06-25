Усовершенствованные игры: австралийский бизнесмен намерен провести альтернативную Олимпиаду без допинг-контроля

Австралийский бизнесмен Арон де Соуза заявил о намерении провести соревнования без допинг-контроля в качестве альтернативы традиционной Олимпиаде. Первый турнир, который он назвал Усовершенствованными играми, намечен на декабрь будущего года. Радикальную идею поддержал даже олимпийский чемпион по плаванию Роланд Шуман. В то же время бывшая легкоатлетка Иоланда Чен заявила, что не стала бы смотреть такие состязания, а спортивный врач Михаил Вартапетов напомнил об опасности употребления запрещённых препаратов.

Австралийский бизнесмен Арон де Соуза решил бросить вызов международным спортивным организациям и провести масштабные соревнования без допинг-контроля. Свой аналог Олимпиады он назвал Enhanced Games (Усовершенствованные игры) и планирует провести первый розыгрыш уже в декабре будущего года. В программе соревнований — лёгкая и тяжёлая атлетика, водные виды спорта, гимнастика и единоборства. Сообщается, что среди тех, кто поддержал радикальную идею, — олимпийский чемпион по плаванию Роланд Шуман и его коллега Бретт Фрейзер, который даже вошёл в команду организаторов. Все они сошлись во мнении, что существующий подход к проведению соревнований устарел.

«По сути, Международный олимпийский комитет представляет собой однопартийное государство, управляющее миром спорта на протяжении 100 лет. Теперь же появилась оппозиционная партия. Мы готовы к борьбе. Я понимаю, что они [представители МОК. — RT] будут играть грязно и что они будут нам угрожать. Но в конечном счёте мы знаем, что в моральном плане мы правы», — цитирует де Соузу The Guardian.

Впрочем, в МОК пока хранят молчание по этому поводу, а вот реакция на родине бизнесмена не заставила себя ждать. В частности, глава австралийской делегации на Олимпиаде в Париже Анна Мирс отнеслась к заявлению соотечественника весьма скептически.

«Если честно, это смехотворно. Несправедливо, небезопасно — я просто не считаю, что это правильный подход к спорту», — заявила двукратная олимпийская чемпионка по велоспорту.

Президент Enhanced Games, в свою очередь, подчеркнул, что атлеты вправе сами решать, какие медикаменты использовать при подготовке.

«Спортсмены — взрослые люди... И они вправе делать со своим телом всё, что пожелают: моё тело — моё дело; твоё тело — твоё дело. И ни власти страны, ни занявшая патерналистскую позицию спортивная федерация не должны принимать эти решения за спортсменов, особенно если речь о веществах, регулируемых и одобренных Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств», — подчеркнул Арон.

Австралийский миллионер уверен, что современное олимпийское движение стоит на пути научного развития. По мнению де Соузы, будущее фармацевтики — за препаратами, замедляющими старение, но исследования в этом направлении зашли в тупик, так как сотни миллионов долларов налогоплательщиков по всему миру идут на финансирование антидопинговых организаций. При этом различные вещества попадают в запрещённый список Международного антидопингового агентства без какой бы то ни было логики.

«Реальность такова, что МОК и WADA создали небезопасную систему, которая вынуждает использовать препараты для улучшения спортивных результатов тайно», — подчеркнул австралиец.

Он уверен, что спортсменам необходимо дать возможность выбора, а те атлеты, что были лишены медалей и рекордов после перепроверки допинг-проб, не заслужили втаптывания их имён в грязь. Напротив, участники движения называют героями и храбрецами таких спортсменов, как Лэнс Армстронг, Мэрион Джонс и Тим Монтгомери. А на сайте EG есть специальный раздел, куда будут вноситься мировые рекорды «усовершенствованных» атлетов. В том, что они будут установлены, организаторы не сомневаются. Например, в соцсетях они рассказывают об одном из бегунов, который якобы уже побил мировое достижение Усэйна Болта на стометровке.

Одной из особенностей нового типа Игр станет то, что все участники получат акции компании Enhanced Games, созданной де Соузой. Это даст им возможность получать дополнительный доход, ведь нынешние олимпийские чемпионы лишены какой бы то ни было материальной поддержки со стороны МОК, который, по словам австралийца, просто зарабатывал на них.

«Печально видеть людей, которые достигли высочайшего уровня человеческого совершенства, но при этом ведут объективно нищенское существование. В то же время эти спортивные бюрократы получают миллионы», — заявил де Соуза.

С местом проведения соревнований австралийский революционер пока не определился, но, по его утверждению, для проведения Игр городу не потребуется тратить слишком много средств, как это происходит при организации Олимпиад. Новые соревнования не потребуют и специальной инфраструктуры, а принять участие в них смогут, возможно, пара тысяч атлетов. К слову, де Соуза предлагает выступить на его турнире и тем спортсменам, которые не принимают запрещённые WADA вещества. По его мнению, будет даже интереснее, смогут ли «чистые» атлеты составить конкуренцию «усовершенствованным».

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Пока непонятно, удастся ли бизнесмену воплотить свою идею в жизнь, но уже сейчас он встречает негативную реакцию со стороны спортивного сообщества. Особую тревогу испытывают по этому поводу врачи, ведь бесконтрольный приём препаратов может привести к весьма печальным последствиям. Широко известны случаи гибели спортсменов из-за допинга. В частности, велогонщик Томми Симпсон в 1967 году умер прямо во время «Тур де Франс». Впоследствии в его крови была найдена большая доза амфетаминов и алкоголя. В 1987 году от злоупотребления стероидами погибла немецкая многоборка Биргит Дрессель.

Поэтому спортивный врач Михаил Вартапетов выступил категорически против идеи де Соузы. По его мнению, соревнования без допинг-контроля идут вразрез со спортивными принципами и разрушают все те усилия, которые годами прикладываются в борьбе с запрещёнными препаратами.

«Эта идея не новая, попытки провести подобные соревнование предпринимались и ранее. Даже отдельные федерации пытались выйти из WADA, доказать всем, что они могут проводить соревнования без допинг-контроля. Допинг — огромное зло. Он вредит не только здоровью, но и жизни профессиональных спортсменов. И устраивать какие-то альтернативные игры без допинг-контроля это просто аморально. Не думаю, что эта идея изначально обречена на провал. Но, на мой взгляд, она не встретит какую-то активную поддержку со стороны мирового спорта. Пагубное воздействие допинга на организм было доказано очень давно. И оспаривать это крайне глупо», — заявил специалист в беседе с RT.

В свою очередь, бывшая чемпионка мира в тройном прыжке Иоланда Чен отметила, что подобные турниры имеют право на существование и даже успешно проводятся в том или ином виде.

«Например, соревнования по якобы тяжёлой атлетике, где огромные люди поднимают не менее огромные камни или же тянут грузовики и самолёты. И, в принципе, никто особенно не задумывается о том, безопасно это или нет. Скорее всего, они принимают анаболические стероиды и кучу всего, чтобы набрать большую массу. Конечно же, это не очень полезно для здоровья. Поэтому я не думаю, что олимпиада без допинг-контроля стала бы более опасной, чем то, что уже сейчас существует и проводится», — заявила бывшая легкоатлетка в разговоре с RT.

По её мнению, альтернативные Игры могли бы привлечь большое количество людей и стать отличным представлением для публики, однако их моральная составляющая вызывает сомнения.

«Шоу — это всегда интересно. Люди бы выясняли между собой, на что способен человеческий организм. И важно понимать, что это будет именно шоу, а не профессиональный спорт. Ведь спорт в классическом понимании подразумевает честную борьбу. Но я бы такое не стала смотреть, потому что я в прошлом профессиональная спортсменка и всегда выступала за классический спорт, где допинг находится под запретом», — заключила Чен.