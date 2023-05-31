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Глава WADA Банька заявил о низком доверии к антидопинговой системе России

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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что уровень доверия антидопинговой системе России остаётся на низком уровне.

«Пока они не выполнят все условия по решению CAS и пока мы не получим этому подтверждение, РУСАДА останется не соответствующим кодексу. WADA продолжит следить за процессом. Но должен признаться, что вера в антидопинговую систему остаётся низкой», — приводит слова Баньки в ходе генассамблеи Ассоциации летних олимпийских международных федераций РИА Новости.

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. В конце 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) смягчил санкции WADA и сократил отстранение до двух лет: спортсмены из России не могли выступать на крупных международных турнирах под флагом России до 16 декабря 2022 года. РУСАДА в течение двух лет должно было выполнить ряд условий, чтобы восстановить статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что WADA продолжает оценивать выполнение РУСАДА условий восстановления.

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