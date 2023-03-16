Узнать больше

WADA продолжает оценивать, выполнило ли РУСАДА условия по восстановлению

Короткая ссылка
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает оценивать выполнение РУСАДА условий восстановления.
WADA продолжает оценивать, выполнило ли РУСАДА условия по восстановлению
  • РИА Новости

«Наша позиция остаётся прежней — менеджмент WADA оценивает, выполнило ли РУСАДА условия по восстановлению, изложенные в решении CAS, как только менеджмент посчитает, что условия выполнены, он передаст дело на рассмотрение независимому комитету по соответствию. Если он согласится с решением менеджмента WADA, то даст рекомендацию исполкому WADA», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы WADA в ответ на вопрос, будет ли комитет по соответствию заниматься рассмотрением дела РУСАДА в марте.

Исполком WADA принял решение о лишении РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в конце 2019 года. В декабре 2020 года CAS встал на сторону WADA, которое подало иск к РУСАДА.

В сентябре WADA провело аудиторскую проверку деятельности своих коллег из России, после чего было вынесено одно критическое замечание в части несоответствия законодательства РФ новому Кодексу WADA от 1 января 2021 года.

Ранее глава WADA Витольд Банька сообщил, что РУСАДА не будет восстановлено в правах до выполнения всех условий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить