WADA продолжает оценивать, выполнило ли РУСАДА условия по восстановлению

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает оценивать выполнение РУСАДА условий восстановления.

«Наша позиция остаётся прежней — менеджмент WADA оценивает, выполнило ли РУСАДА условия по восстановлению, изложенные в решении CAS, как только менеджмент посчитает, что условия выполнены, он передаст дело на рассмотрение независимому комитету по соответствию. Если он согласится с решением менеджмента WADA, то даст рекомендацию исполкому WADA», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы WADA в ответ на вопрос, будет ли комитет по соответствию заниматься рассмотрением дела РУСАДА в марте.

Исполком WADA принял решение о лишении РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в конце 2019 года. В декабре 2020 года CAS встал на сторону WADA, которое подало иск к РУСАДА.

В сентябре WADA провело аудиторскую проверку деятельности своих коллег из России, после чего было вынесено одно критическое замечание в части несоответствия законодательства РФ новому Кодексу WADA от 1 января 2021 года.

Ранее глава WADA Витольд Банька сообщил, что РУСАДА не будет восстановлено в правах до выполнения всех условий.