Чемпионка мира Каримова выиграла ЧР по стрельбе из винтовки из трёх положений
- РИА Новости
Второе место заняла Валентина Коваленко, третье — Алёна Низкошапская.
Чемпионат России по пулевой стрельбе продлится до 13 июля.
21 апреля исполнительный комитет Международной федерации стрельбы (World Archery) согласился рассмотреть возможность возвращения россиян и белорусов на строгих условиях приемлемости, разрешающих допуск только тем лицам, которые могут доказать свой нейтралитет.
Ранее бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Владимир Масленников и Алина Хизбуллина стали победителями чемпионата России в стрельбе из пневматической винтовки в смешанных парах.