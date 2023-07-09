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Чемпионка мира Каримова выиграла ЧР по стрельбе из винтовки из трёх положений

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Чемпионка мира и Европы Юлия Каримова завоевала золотую медаль на чемпионате России в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений с 50 метров.
Чемпионка мира Каримова выиграла ЧР по стрельбе из винтовки из трёх положений
  • РИА Новости

Второе место заняла Валентина Коваленко, третье — Алёна Низкошапская.

Чемпионат России по пулевой стрельбе продлится до 13 июля.

21 апреля исполнительный комитет Международной федерации стрельбы (World Archery) согласился рассмотреть возможность возвращения россиян и белорусов на строгих условиях приемлемости, разрешающих допуск только тем лицам, которые могут доказать свой нейтралитет.

Ранее бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Владимир Масленников и Алина Хизбуллина стали победителями чемпионата России в стрельбе из пневматической винтовки в смешанных парах.

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