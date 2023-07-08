Призер ОИ Масленников в паре с Хизбуллиной стал чемпионом России в стрельбе из винтовки

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Владимир Масленников и Алина Хизбуллина стали победителями чемпионата России в стрельбе из пневматической винтовки в смешанных парах.

Второе место в этой дисциплине заняли Анастасия Муравьёва и Кирилл Григорьян, третьими стали Айгуль Хизбуллина и Адель Загрутдинов, а также Андрей Коньков и Юлия Каримова.

Чемпионат России по пулевой стрельбе продлится до 13 июля.

21 апреля исполнительный комитет Международной федерации стрельбы (World Archery) согласился рассмотреть возможность возвращения россиян и белорусов на строгих условиях приемлемости, разрешающих допуск только тем лицам, которые могут доказать свой нейтралитет.

Ранее президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев заявил, что российских лучников не допустили до чемпионата мира в Германии.