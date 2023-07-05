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Российские лучники не выступят на чемпионате мира в Берлине

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Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев заявил, что российских лучников не допустили до чемпионата мира в Германии.
Российские лучники не выступят на чемпионате мира в Берлине
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«В турнире нашим спортсменам выступить не удастся — перед его началом будет обсуждаться только вопрос создания комиссии, которая займётся их допуском», — приводит слова Ешеева ТАСС.

21 апреля исполнительный комитет World Archery согласился рассмотреть возможность возвращения россиян и белорусов на строгих условиях приемлемости, разрешающий допуск только тем лицам, которые могут доказать свой нейтралитет.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что вопрос допуска российских лучников к международным стартам отложили до конца июля.

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