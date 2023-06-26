«Возможно, этот сезон вылетит полностью»: экс-чемпион мира в барьерном беге Шубенков сломал ключицу, упав с мотоцикла

Барьерист Сергей Шубенков упал с мотоцикла, катаясь по лесу, сломал ключицу и выбыл из строя на неопределённый срок. Его тренер Сергей Клевцов назвал поступок воспитанника непрофессиональным и не исключил, что спортсмен не возобновит карьеру после травмы. Однако по мнению вице-президента ВФЛА Ирины Приваловой, эти слова были сказаны специалистом на эмоциях, а экс-чемпион мира вернётся на дорожку, но, вероятнее всего, уже в следующем сезоне.

Сергей Шубенков получил неприятную травму и оказался за бортом соревнований в самый разгар легкоатлетического сезона. Как рассказал его личный тренер Сергей Клевцов, экс-чемпион мира в барьерном спринте сломал ключицу после падения с мотоцикла во время поездки по лесу. Ещё неизвестно, потребуется ли спортсмену операция и сколько займёт период восстановления.

Этот вопрос прояснится после консультации с травматологом, пока же бегуну предписали носить специальный бандаж. Клевцов оказался сильно разочарован неосмотрительностью и беспечностью Шубенкова.

«Это абсолютно немотивированный, непрофессиональный и идиотский поступок. Он мне позвонил, и я ему сказал чисто по-христиански, мол, лежачего не бьют. Что, я буду кричать, какой он идиот? Это и так очевидно... Это тотально блаженный поступок. У человека точно не десять лет карьеры впереди, и он часть карьеры берёт и выбрасывает. Не знаю, когда он вернётся к тренировкам, я даже готов, что он не вернётся уже, судя по тому, что всё идёт по нисходящей. Есть два Шубенкова — до 2018 года и после. Когда всё идет так, у тебя либо есть силы грести против течения, либо нет», — приводит комментарий Клевцова РИА Новости.

По мнению тренера, возвращение к соревнованиям будет зависеть не только от процесса восстановления, но и от желания самого 32-летнего спортсмена. Он напомнил, что история знает атлетов, добивавшихся высоких результатов в солидном возрасте — например, Линфорд Кристи и Ален Джонсон. При этом Клевцов затруднился ответить, хватит ли у его воспитанника мотивации на аналогичные достижения.

«Они так бегают в этом возрасте, потому что продолжают этим жить, а у Сергея в этом плане есть определённые вопросы. Если у него будет желание вернуться даже в этом сезоне, то я всегда рядом, никуда не делся, но не знаю, получится ли», — заявил Клевцов ТАСС.

Стоит отметить, что мотоцикл не единственное рискованное увлечение прославленного барьериста. Два года назад Шубенков летал на параплане, о чём свидетельствует публикация в его аккаунте в одной из соцсетей. В тот момент он восстанавливался после травмы ахиллова сухожилия, которая не позволила ему выступить на Олимпийских играх в Токио.

При этом атлета вряд ли можно упрекнуть в попустительском отношении к собственной карьере. Несмотря на возраст, он прошёл через длительный процесс реабилитации после травмы и планировал готовиться к Олимпиаде в Париже. Возможно, внутренний настрой спортсмена изменился после отстранения россиян от международных турниров с началом СВО. Однако и в начале нынешнего сезона Сергей подчёркивал, что завершать карьеру не планирует.

«Продолжаю выступать, пока жив и ноги целы. Этот и следующий сезон точно готовлюсь выступать. Что потом — слишком далеко, не знаю, что будет происходить. На один-два года можно планы строить, три — уже сложно. О международных стартах пока и не думаю. Какой мне чемпионат мира? Здесь, вон, страдать, побеждать надо. Но если нас допустят, мы будем готовы — время есть. Я собираюсь хорошие результаты показывать», — говорил он после командного чемпионата России в Сочи в мае.

По мнению вице-президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирины Приваловой, не отступит от своей цели спортсмен и сейчас, столкнувшись с новой неприятной травмой.

«Не знаю всех подробностей, могу сказать лишь одно: счастье, что это всего лишь ключица. Для спортсмена любая травма плоха, но самое страшное — это голова и ноги. Думаю, Сергей сделает из этой ситуации правильные выводы. Посмотрим, что покажет обследование и сколько займёт восстановление, возможно, этот сезон у него вылетит полностью. Но я верю, что он вернётся к тренировкам и ещё порадует нас своими выступлениями. Пусть даже и только в следующем году», — заявила олимпийская чемпионка Сиднея в разговоре с RT.

По её мнению, высказанные Клевцовым сомнения по поводу продолжения карьеры Шубенковым объясняются скорее переживаниями специалиста, чем объективной картиной.

«Мне кажется, это было сказано на эмоциях, и тут я тренера полностью понимаю. Он столько сил вкладывал в подготовку, и вот сейчас, в разгар сезона, когда вся эта работа должна была воплощаться в результат, случается такая неприятная ситуация», — отметила Привалова.