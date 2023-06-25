Шубенков получил перелом в результате падения с мотоцикла

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков травмировался после попытки прокатиться на мотоцикле.

«Он упал с мотоцикла в четверг вечером. Завтра он собирается к травматологу, чтобы понять, нужна ли операция. Сделают снимок, тогда наступит ясность. У него перелом ключицы, ему поставили кольца, чтобы стянуть лопатки», — сообщил ТАСС тренер легкоатлета Сергей Клевцов.

Шубенков стал чемпионом мира в 2015 году в беге на 110 м с барьерами.

Напомним, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Шубенков выразил мнение, что в студенческом спорте США есть допинг.