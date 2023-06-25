Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Шубенков получил перелом в результате падения с мотоцикла

Короткая ссылка
Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков травмировался после попытки прокатиться на мотоцикле.
Шубенков получил перелом в результате падения с мотоцикла
  • Gettyimages.ru

«Он упал с мотоцикла в четверг вечером. Завтра он собирается к травматологу, чтобы понять, нужна ли операция. Сделают снимок, тогда наступит ясность. У него перелом ключицы, ему поставили кольца, чтобы стянуть лопатки», — сообщил ТАСС тренер легкоатлета Сергей Клевцов.

Шубенков стал чемпионом мира в 2015 году в беге на 110 м с барьерами.

Напомним, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Шубенков выразил мнение, что в студенческом спорте США есть допинг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить