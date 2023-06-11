Шубенков: поеду на чемпионат Белоруссии только в случае готовности бить рекорды

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков признался, что готов принять участие в чемпионате Белоруссии по лёгкой атлетике только на пике физической формы.

«Но если ехать туда, то не 13,60 туда везти, а с более серьёзным результатом. Ехать и рекорды бить, а то приеду на чемпионат Белоруссии и ни одного рекорда не побью. Тот же Виталий Парахонько наверняка дома побыстрее побежит», — цитирует Шубенкова ТАСС.

Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами на «Мемориале братьев Знаменских» в Москве. Он показал результат — 13,69 секунды. Вторым стал Константин Шабанов (13,92). Третьим стал белорус Виталий Парахонько (13,94).

Чемпионат Белоруссии состоится в Минске с 27 по 28 июля.

Ранее Илья Иванюк одержал победу в прыжках в высоту на «Мемориале братьев Знаменских».