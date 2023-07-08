Шедевр Захаряна, буллит Гладышева и выход Думбия: «Динамо» разгромило ЦСКА в первом матче Братского кубка

«Динамо» одержало крупную победу над ЦСКА в первом матче Братского кубка. Счёт открыл Ярослав Гладышев, реализовавший выход один на один с Игорем Акинфеевым, а удвоил преимущество гостей Арсен Захарян, поставивший точку в эффектной комбинации с участием Константина Тюкавина. В заключительном отрезке чужие ворота поразил Андрей Мазурин, воспользовавшийся грубейшей ошибкой Виктора Мендеса. Ещё два гола, согласно формату турнира, подопечные Марцела Лички получили за победу в проводившихся в перерывах конкурсах. Армейцам не помог сократить отставание даже выход на замену Сейду Думбия.

Братский кубок стал отличной возможностью для ЦСКА и «Динамо» проверить свои силы на высоком уровне незадолго до возобновления сезона. Армейцам и вовсе предстоит сразиться за Суперкубок страны с «Зенитом» всего через неделю. А за бело-голубыми любопытно было последить по той причине, что в июне их возглавил Марцел Личка, в предыдущем розыгрыше РПЛ сенсационно занявший с «Оренбургом» седьмое место. Под его руководством москвичи до того успели лишь обыграть «СКА-Хабаровск», представляющий ФНЛ. Теперь их ждала куда более серьёзная проверка.

При этом речь не шла о банальных контрольных встречах. Организаторы устроили для болельщиков настоящий праздник и попытались максимально привлечь их внимание. Интересным и необычным оказался даже сам формат. Обе игры состоят из трёх таймов по 30 минут, а в перерывах проходят специальные конкурсы, победа в каждом из которых приравнивается к голу.

В субботу удача сопутствовала «Динамо» и в этой части. В первом челлендже противостояли друг другу запасные вратари, и Иван Будачёв с Ильёй Купцовым склонили чашу весов на свою сторону. Чуть позже гости оказались сильнее в серии пенальти. Причём удары наносили не футболисты, а приглашённые гости и болельщики. Например, в составе бело-голубых к точке подошли хоккеисты одноимённого столичного клуба Дмитрий Рашевский и Андрей Миронов.

Также в одну из пауз армейцам вручили завоёванные в прошлом сезоне серебряные медали национального первенства. Принял участие в церемонии и Хесус Медина, переход которого в «Спартак» в СМИ называют практически решённым делом. Владимир Федотов же фактически подтвердил трансфер подопечного, хотя подчеркнул, что соглашение пока не подписано.

«Мы знаем, что футбол в последнее время — бизнес, так и происходит. Улучшенные условия, наверное, равно тому, для чего футболист развивается, идя по этапам своей карьеры. Плюс он легионер, и его мало задевают отношения двух московских команд. Слишком мало он провёл здесь и не проникся тем духом противоречия дерби. Поэтому, как говорится, всё сошлось», — заявил тренер в интервью «Матч ТВ».

В итоге чилийца на левом крае заменил универсальный Бактиёр Зайнутдинов, который был не слишком заметен и редко получал мяч, а после травмы Ильи Агапова и вовсе вынужденно сместился в центр обороны. Также в этой зоне оказывались молодые Егор Носков и Ярослав Арбузов, тоже ничем не запомнившиеся. Помимо Медины, у ЦСКА отсутствовали травмированные Иван Обляков и Мойзес. Хватало потерь и у соперника: на поле так и не появились Фёдор Смолов, Денис Макаров и Александр Кутицкий.

Несмотря на то что Личка не проработал с новым коллективом и месяца, в его игре успели проявиться свежие идеи. Во-первых, схема — излюбленные чехом 4—3—3. Впереди расположились Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин и Муми Нгамалё, а Арсен Захарян — чуть глубже. Во-вторых, крайние защитники Дмитрий Скопинцев и Элазар Даса регулярно подключались вперёд и давали ширину атакам. Особенно заметен был россиянин, который слева оказался весьма полезен как на своей, так и на чужой половине. В-третьих, бело-голубые стремились прессинговать, будто вернувшись во времена Сандро Шварца. Впрочем, ощущалось, что их функциональная готовность пока далека от идеальной.

Хозяева, напротив, в первом тайме выглядели свежее, и это было объяснимо, учитывая скорую встречу с «Зенитом». Они быстро выходили вперёд благодаря выносам Игоря Акинфеева на мощного Антона Заболотного. В свою очередь, форвард выполнял скидки на партнёров. Армейцы постоянно врывались между линиями на чужой половине и создавали проблемы обороне. Однако Роберто Фернандес и Николас Маричал Перез держались, хотя порой казалось, что мяч вот-вот влетит в ворота Антона Шунина.

Однако незадолго до перерыва случилась неприятность — был травмирован Агапов, который в отсутствие Мойзеса сформировал трио в центре обороны с Виллианом Рошей и Игореем Дивеевым. Любопытно, что «Динамо» в данном эпизоде наказало оппонента его же оружием. После длинного выноса со своей половины Виллиан сбросил мяч назад на Агапова, однако тот упал на ровном месте и позволил Гладышеву убежать один на один. Нападающий фактически реализовал буллит, красиво уйдя от Акинфеева и точно пробив.

Молодого защитника унесли на носилках. Воспитанника «Рубина» откровенно жаль. Он перебрался в стан красно-синих зимой из «Нижнего Новгорода», но провёл за москвичей всего три поединка. Теперь же Илья рискует выбыть из строя на долгий срок из-за серьёзного повреждения.

Произошедшее словно деморализовало подопечных Федотова, и во вторые полчаса у них мало что получалось. Перестал цепляться за мяч Заболотный, а Чалов потерялся на поле. Абсолютно ничем не запомнился и вышедший на замену Хорхе Карраскаль. Единственный футболист армейцев, который способен занести матч себе в актив, — Максим Мухин. В опорной зоне он составил пару Саше Зделару и выполнил огромный объём черновой работы. Россиянин совершил большое количество отборов и перехватов и грамотно начинал атаки. А учитывая результативную ошибку Виктора Мендеса после выхода на замену, не исключено, что отечественный хавбек сохранит место в основе и на игру за Суперкубок.

Динамовцы же чувствовали себя всё более уверенно и снова забили перед уходом в раздевалку. Данный мяч получился ещё красивее. Потрясающую комбинацию на скорости разыграли Захарян и Тюкавин, разорвавшие хвалёную оборону соперника. Арсен протащил мяч к штрафной, выполнил пас на партнёра и тут же побежал открываться вперёд. В свою очередь, Константин сделал изумительную передачу черпачком между Дивеевым и Кириллом Набабкиным на ход товарищу по команде. Вишенкой на торте стали элегантная обработка от Захаряна и точный удар вторым касанием.

В заключительном отрезке шанс получили в основном молодые исполнители, но это не помешало бело-голубым довести счёт до крупного, даже если не брать в расчёт конкурсы. И вновь хозяева допустили грубейшую ошибку. На этот раз Мендес неаккуратной скидкой назад фактически вывел Андрея Мазурина один на один с Владиславом Торопом — 3:0.

Стоит также отметить, что у «Динамо» практику предоставили двум важным легионерам: Диего Лаксальту и Матиасу Норманну. Уругваец восстановился после травмы, а норвежец расположился в опорной зоне, несмотря на информацию о том, что его представители пытаются разорвать действующий с клубом контракт.

Но куда большее внимание обратил на себя выход Сейду Думбия. Руководство ЦСКА специально пригласило бывшую звезду на Братский кубок. В результате трёхкратный чемпион России, дважды становившийся лучшим бомбардиром РПЛ, получил в своё распоряжение десять минут. Завершивший карьеру пару лет назад и набравший лишний вес ивуариец нечасто получал передачи, но всё равно самим фактом своего появления порадовал собравшихся на трибунах. Особенно запомнилось, когда он после длинного заброса из глубины одним касанием технично обработал мяч, а вторым переадресовал его подключившемуся к атаке Кириллу Глебову. К сожалению, рефери в данном эпизоде зафиксировал спорный офсайд.

Зато чуть позже активный юный хавбек технично ушёл от Ивана Лепского и вынудил того нарушить правила на входе в штрафную ценой красной карточки. А Сейду в качестве утешительной награды наряду с остальными футболистами красно-синих получил серебряную медаль.

К слову, «Динамо» также пригласило на Братский кубок легионера, оставившего заметный след в истории коллектива, — Кевина Кураньи. Немец, суммарно забивший за бело-голубых больше 50 мячей, пообещал выйти на поле в ответном противостоянии, но подчеркнул, что из-за травмы колена сыграет символическую минуту.